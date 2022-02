Giovedì 3 Febbraio 2022, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 10:50

Scendono a meno di mille i nuovi contagi accertati fra i residenti dei comuni pontini: 938 per la precisione nelle ultime 24 ore, che si sommano ai 1.492 del 1 febbraio. Resta però alta la pressione sull'ospedale Goretti e si aggrava inoltre il bilancio delle vittime. Analizzando l'andamento settimanale, grazie ai dati messi a disposizione dalla Asl, la curva appare in flessione e migliorano lievemente anche in dati relativi alle scuole pur restando molto alti. Nel dettaglio, per quanto riguarda le nuove positività, 268 dei casi riportati sul bollettino sono concentrati nel comune di Latina, altri 188 riguardano invece la città di Aprilia. Un solo contagio poi a Campodimele, tre a Castelforte, 36 a Cisterna, 15 a Cori, 34 a Fondi, 27 a Formia, 14 a Gaeta, sei a Itri e quattro a Lenola, uno solo a Maenza, 28 a Minturno, otto a Monte San Biagio, tre a Norma, 28 a Pontinia, sette a Ponza, 35 nel comune di Priverno, 11 a Roccagorga, cinque a Rocca Massima e due a Roccasecca dei Volsci, 30 i casi a Sabaudia, cinque a San Felice, 19 a Santi Cosma e Damiano e 14 a Sermoneta, 52 a Sezze, 14 anche nel comune di Sonnino, cinque casi rispettivamente a Sperlonga e Spigno Saturnia, 70 infine nel comune di Terracina.

LE VITTIME

A perdere la vita sono stati però tre pazienti, due uomini di Terracina, un paziente di 86 anni non vaccinato e un altro di 83 vaccinato con ciclo completo ma entrambi con patologie pregresse importanti, e un uomo di 97 anni di Sezze. A loro si aggiunge però un paziente di appena 36 anni che è deceduto martedì sera al Goretti dopo essere stato portato in dialisi. Quest'ultimo decesso non è stato ancora conteggiato nel report della Asl ma da quanto si apprende l'uomo era arrivato in pronto soccorso anche con sintomi legati appunto al virus. Dunque mentre arrivano già a 6 le vittime negli ultimi due giorni, salgono a 757 quelle registrate da inizio pandemia ad oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre sette i ricoveri al Goretti e tre i pazienti trasferiti a Roma, ma il pronto soccorso continua ad essere in grande affanno per fare fronte all'afflusso di pazienti covid e all'aumentato accesso di quelli non covid. Una buona notizia è data dall'aumento dei guariti, che oggi sono 464 in tutta la provincia, mentre le vaccinazioni sono state 3.340. Di questo, 3.141 sono state somministrate alla popolazione over 12, di cui 276 prime dosi, 742 seconde e 2.096 booster. In età pediatrica invece, ai bambini tra i 5 e i 12 anni, sono state somministrate 81 prime dosi e 145 seconde, con un netto calo rispetto ai giorni precedenti.

IL BOLLETTINO SETTIMANALE

Nella settimana compresa tra il 26 gennaio e il 1 febbraio le nuove infezioni sono apparse in lieve calo, il picco più elevato è stato quello di martedì con 1.492 contagi, ma nel complesso si sono registrati 8.128 positivi contro i 9.152 della settimana prima. I decessi sono stati 16 rispetto ai 14 dell'ultima rilevazione, i guariti 2.151 contro i 1.838, i ricoveri 48 contro i 55 dei sette giorni precedenti. Infine, sul totale di 35.791 vaccinazioni dell'ultima settimana, 1334 sono state prime dosi pediatriche nei bambini tra i 5 e gli 11 anni, altre 1.241 seconde dosi, mentre la gran parte delle somministrazioni, ben 26.111 sono state terze dosi nella popolazione over 12. Nel dettaglio dei singoli comuni, i contagi calano lievemente un po' ovunque, compresi i due comuni più critici di Latina e Aprilia, che passano rispettivamente da 2.230 a 2.164 casi e da 1.586 a 1.408, restando però su livelli ancora molto alti.

LE SCUOLE

La curva si mostra in flessione anche negli istituti scolastici del territorio, ma qui i positivi sono sempre numerosi tra i bambini dell'infanzia e della primaria. Attualmente poi le classi in quarantena sono salite da 458 a 571. Gli studenti positivi sono ancora 2.238 a cui si aggiungono 152 contagi tra docenti e collaboratori scolastici, per un totale di 2.390 casi. In particolare, nella settimana compresa tra il 26 e il 1 febbraio, i contagi fra i bambini della scuola dell'infanzia sono stati 576, 1.160 fra gli studenti tra i 6 e i 14 anni, 502 fra gli over 14.



