18 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

I numeri parlano chiarissimo: la provincia di Latina è quella che nel Lazio, con l'esclusione di Roma, registra ancora i contagi più alti. Si programmano le aperture e le zone gialle di fine mese ma il territorio è ben lontano dall'uscire dall'emergenza e dall'avere dati incoraggianti, nonostante si stia accelerando sulle vaccinazioni agli anziani e ai pazienti fragili. Su 900 tamponi effettuati sono 169 i nuovi positivi riportati sul bollettino della Asl, 92 i guariti e 12 i ricoveri nelle ultime 24 ore.

I TIMORI

A preoccupare è ancora la situazione della città capoluogo che dall'inizio della settimana ha ormai superato abbondantemente la soglia dei 200 casi, con i 50 nuovi positivi di ieri. Si tratta in prevalenza di focolai amicali che si trasferiscono in contesti familiari e che si diffondono a macchia d'olio tra la popolazione rendendo sempre più difficili le operazioni di tracciamento dei contatti e di contenimento del virus. Una condizione che ha spinto il sindaco Damiano Coletta a chiudere alcune piazze che sono abituali luoghi di ritrovo tra i giovani nel fine settimana e la prefettura a disporre maggiori controlli nelle aree urbane ritenute più sensibili.

LA MAPPA PROVINCIALE

I positivi aumentano a doppia cifra anche ad Aprilia, che ieri che ne contava 22. E crescono di nuovo nella città di Fondi che ne ha contati 21, in gran parte relativi a cluster familiari comunque non legati al focolaio di variante brasiliana scoperto al comando della polizia locale. Eccetto i sette agenti contagiati, tutti gli altri sottoposti a screening sono anzi risultati negativi al test ma l'attenzione resta altissima. Secondo quando riportato dall'azienda sanitaria sono stati poi accertati 10 casi a Pontinia, nove a Sezze, otto nella città di Sabaudia, sei a Sermoneta, altri quattro rispettivamente a Cori, Minturno, Priverno, San Felice Circeo e Terracina, tre a Gaeta, due a Itri e Santi Cosma e Damiano, uno infine a Castelforte, Maenza e Roccagorga. Per un totale di 19 comuni.

I NUMERI

Lo scarto tra aprile e marzo è ben evidente: al 17 di mese si è già raggiunta quota 2.580 positivi, mentre un mese fa, nello stesso arco temporale di riferimento, erano 2.168. Contestualmente all'aumentare dei contagi si aggrava purtroppo anche il bilancio delle vittime: altre quattro sono state accertate nei comuni di Aprilia, Cori, Fondi e Lenola, di 66, 78, 81 e 83 anni, per un numero complessivo di morti che arriva a 36 dall'inizio del mese e a 497, solo tra i residenti della provincia, dall'inizio della pandemia. Con altri 12 ricoveri nelle scorse 24 ore si raggiunge invece il record di 272 dal 1 di aprile.

D'altra parte il numero di nuovi casi riscontrati in provincia è ancora una volta il peggiore rispetto a quelli del resto del Lazio. A Frosinone ieri sono stati riscontrati 80 nuovi casi 44 a Viterbo e appena 39 a Rieti.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA