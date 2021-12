Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

La centrale operativa del servizio 118 sarà presto ospitata nell'ex casa cantoniera di Borgo Piave, alle porte di Latina. L'immobile, che si affaccia sulla Pontina al chilometro 66,135 (complanare destra, direzione Latina), è di proprietà della Regione Lazio, quale pertinenza stradale-fabbricati (ex Anas), ed è stato assegnato all'Ares 118. La concessione, per un canone annuo di 2.040 euro, è finalizzata alla realizzazione della centrale operativa del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica ed è utile al potenziamento della rete territoriale di soccorso, in attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario regionale 2019-2021.

La novità è contenuta in una recente deliberazione della giunta di Nicola Zingaretti, su proposta del vice presidente Daniele Leodori, assessore con deleghe - tra le tante - a Demanio e Patrimonio. Nello specifico l'atto di giunta, pubblicato ieri sul Burl, autorizza la stipula del contratto di concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito nel comune di Latina con l'Ares 118, avente durata di anni sei rinnovabile, estendibile fino a 16 anni nel caso di investimenti nella riqualificazione dell'immobile di entità pari almeno a tre volte il canone di mercato. La direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio provvederà alla predisposizione e stipula dei relativi atti. A marzo scorso, per lo stesso fabbricato ex casa cantoniera erano pervenute all'amministrazione regionale due richieste di concessione, una da parte dall'associazione culturale Setilatina e l'altra da parte dell'Associazione di promozione sociale Radici Solidali. A seguito delle due istanze, la Regione Lazio aveva pubblicato un avviso per eventuali altre manifestazioni di interesse, con scadenza fissata al 14 giugno 2021, a cui aveva appunto risposto l'Ares.

IL FABBRICATO

Il fabbricato in questione, sottoposto a sopralluogo, è stato ritenuto idoneo, per consistenza e ubicazione, alla realizzazione di una centrale operativa 118 nonché utile al potenziamento della rete territoriale di soccorso ed è stato quindi assegnato all'Ares 118 in ragione dei criteri di preferenza stabiliti dalle linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio. Tali criteri prevedono, infatti, che nell'ipotesi di più domande relative al medesimo bene, sia data preferenza alle istanze provenienti da agenzie o enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio. L'Ares ha già sottoscritto, l'8 settembre scorso, l'atto di impegno con la Regione relativo al canone e alla durata della concessione. Ora con la deliberazione di fine anno sarà possibile pervenire alla stipula del contratto e quindi ad un nuovo utilizzo dell'ex casa cantoniera di Borgo Piave anche nell'ottica del potenziamento della rete territoriale del soccorso che si realizza anche attraverso la gestione tempestiva dei trasferimenti secondari urgenti in carico al 118 e la trasmissione di immagini e dati tra le varie articolazioni organizzative che ne fanno parte.

Rita Cammarone

