10 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







SEZZE

Nuova vita per l'Anfiteatro di Sezze. Grazie al lavoro di bonifica e pulizia realizzato dall'Associazione della Passione di Cristo di Sezze, nota in tutta Italia, finalmente la collinetta simbolo del calvario di Gesù è tornata a splendere di luce propria. Non sono stati portati a termine solo lavori di risanamento, ma sono tornate alla loro veste originaria anche parti caratteristiche del centro della cultura del paese lepino, situato sulla collina che ha da sempre fatto da scenario alle rappresentazioni della Passione di Cristo. Grazie agli interventi sono state recuperate e ristrutturate le tre croci simbolo del calvario di Gesù, è stato evidenziato il camminamento che porta fino in cima e sono state ripulite le due grandi grotte carsiche naturali situate lungo la strada che porta fino all'ingresso Teatro Sacro Italiano. Un'opera di bonifica attesa da tempo, dal momento che il complesso fu realizzato negli anni 50 proprio per ospitare le repliche estive della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, ma non svolge più la sua funzione originaria da tempo. Prima di questo impegnativo lavoro di pulizia l'area appariva quasi abbandonata: sono stati anni di buio e polvere, che hanno lasciato un senso di amarezza a tutti coloro che avevano a cuore le sorti dell'immenso luogo della cultura voluto dall'avvocato Filiberto Gigli. L'ultima volta che gli spettatori hanno potuto assistere a una rappresentazione è stato infatti nel lontano 1957. Da allora si attendono lavori strutturali e di ampliamento che ad oggi ancora non sono stati portati a termine. Chissà che questo primo contributo compiuto dall'associazione non possa portare alla riapertura definitiva. Quest'opera di pulizia e valorizzazione del sito ha come obiettivo di riportare l'attenzione su un sito straordinario, a cui i cittadini di Sezze sono da sempre molto legati, che merita una giusta valorizzazione in senso storico e turistico. La struttura ospita infatti una gradinata in grado di contenere circa 12mila persone che, oltre allo spettacolo, potrebbero finalmente godere di un magnifico panorama.

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA