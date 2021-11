Martedì 9 Novembre 2021, 05:02

ENERGIA

Presto una nuova stazione elettrica in via Cerreto Alto a Borgo Sabotino. La documentazione progettuale e ambientale è già agli atti del Comune di Latina, uffici Edilizia privata, per pubblica visione. La società Terna Rete Italia spa ha chiesto al Ministero della Transizione ecologica il permesso a realizzare e gestire il nuovo impianto al fine di migliorare il collegamento dell'esistente stazione utente Bs Solar, produttore di fotovoltaico, alla rete di trasmissione nazionale.

La realizzanda stazione elettrica prenderà il nome di Nuova Se Rtn 150 kv da inserire in entra-esce sulla linea 150kv Latina nucleare-Latina Lido con attribuzione del numero di classifica EL484. Terna Rete Italia spa, nell'avviso pubblicato sul Burl il 4 novembre scorso, informa che i soggetti per i quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento finale di approvazione del progetto potranno presentare memorie scritte nei termini di legge, al Ministero della Transizione ecologica oppure alla stessa società, Dipartimento di trasmissione centro, Area tecnica, Realizzazione locale, via della Marcigliana 911, Roma (dipartimento-centro@per.terna.it). Nell'avviso pubblico, Terna sottolinea che la stazione utente Bs-Solar è attualmente connessa in antenna alla linea Latina nucleare Latina Lido con un unico raccordo misto aereo-cavo interrato. Tale tipologia di connessione dell'impianto si legge rappresenta un elemento di criticità poiché l'eventuale indisponibilità della linea a 150 kv Latina nucleare Latina Lido' o di uno degli estremi ad essa correlati comporta disservizi sugli altri impianti e di conseguenza compromette l'esercizio della rete e la qualità del servizio elettrico locale.

Quindi, per Terna la nuova stazione elettrica è necessaria per superare questi problemi. I nuovi raccordi avranno tensione nominale di 150mila volt e frequenza nominale di 50 Hz e una percorrenza di 270 metri. Si tratta di un intervento preordinato sul quale il Comune non ha alcuna facoltà, tanto meno autorizzativa perché in capo al Ministero della Transizione ecologica. Il Comune eventualmente può fare leva su sistemi di compensazione, ha dichiarato l'ex assessore Emilio Ranieri, oggi consigliere comunale. Per la particolare importanza dell'opera, che sarà realizzata in adiacenza ai pannelli fotovoltaici Bs-Solar di via Cerreto Alta, Terna ha richiesto il carattere della inamovibilità e pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte in deroga all'articolo 122, commi 4 e 5, del Regio decreto 1775/1933.

Ai fini dell'approvazione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodo, i fondi interessati, ricadenti nel foglio catastale 195, sono di proprietà di tre persone fisiche e della Bs Solar. Alla stessa società risulta intestata anche la particella interessata all'approvazione del vincolo preordinato di esproprio sulle aree di stazione. La società Terna assicura che il tracciato degli elettrodi è stato progettato in armonia con i dettati normativi, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da creare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo avuto cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire, rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi. Rita Cammarone

