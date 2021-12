Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:03

L'INAUGURAZIONE

I pazienti oncologici ed ematologici avranno a disposizione una nuova sala d'attesa. Basta dunque con le attese fuori e in spazi insufficienti, da domani potranno attendere il loro turno e i tempi tecnici legati alle cure e alle visite in uno spazio a loro dedicato. La Asl di Latina ha inaugurato ieri, infatti, una nuova area che si trova all'ingresso del padiglione Porfiri, ricavata sulla rampa di accesso e che con una ampia vetrata dà sulla pineta dell'ospedale. Potrà ospitare circa venti pazienti alla volta e li accoglierà nelle attese più o meno lunghe dei day hospital.

«Si tratta di una struttura che va nell'ottica dell'umanizzazione delle cure ha spiegato la direttrice generale della Asl, la dottoressa Silvia Cavalli Non è una struttura di tipo sanitario perché si tratta di una sala d'attesa, ma per noi è un luogo importante perché i pazienti che si rivolgono al nostro day hospital oncologico ed ematologico e che quindi vanno a fare le terapie, avevano un deficit di sale d'attesa perché il numero di persone che possono sostare in una sala, a causa del covid, è di gran lunga inferiore e le altre si sono quasi tutte rivelate insufficienti. Però per i pazienti particolarmente fragili questo diventava un problema ancora più grande: qui le persone aspettano anche a lungo, perché il loro non è il solito transito di qualche minuto come negli altri ambulatori; da qui l'idea di realizzare una sorta di veranda aperta, che consente anche di guardare fuori e che dà l'idea di essere immersi nel verde. Una struttura ancora più importante se pensiamo che essa rappresenta un primo passo, perché con la ristrutturazione di tutto il secondo piano ci sarà un forte impatto sanitario sia in termini di qualità delle cure, sia di sicurezza».

Attualmente la sala d'attesa è spoglia, ma sarà arricchita con dei televisori ed altri accorgimenti. «Si tratta di un'ottima iniziativa ha commentato il primario di Ematologia, il professor Giuseppe Cimino Questa necessità è scaturita dai lavori di adeguamento fatti per la medicina nucleare ed avevamo rilevato che mancava una sala d'attesa adeguata: i pazienti aspettavano fuori e non era più possibile andare avanti così per chi comunque si trova qui per problemi piuttosto seri. E grazie alla sensibilità della direttrice generale oggi la sala d'attesa è realtà. La zona è abbastanza grande e sarà ulteriormente abbellita, ma dal canto nostro faremo anche del nostro meglio per limitare i tempi dell'attesa organizzando bene gli appuntamenti». Insomma, un impegno vero e proprio per una migliore accoglienza dei pazienti. «Il percorso di un malato oncologico è complesso spiega il primario di Oncologia, il professor Enzo Veltri Si tratta di affrontare una malattia seria e impegnativa sotto tutti i punti di vista, dal momento della diagnosi fino alla cura. Tutto questo percorso noi cerchiamo da facilitarlo anche con una accoglienza adeguata ed avere una sala d'attesa in grado di ospitare i nostri pazienti sia nella stagione fredda che in quella calda è un fatto senza dubbio positivo».

Stefania Belmonte

