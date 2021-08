Domenica 29 Agosto 2021, 05:02

LE TRAGEDIE

Altre tre vite spezzate sulle strade, cinque in soli sette giorni. Due incidenti nell'arco di poche ore si sono verificati a Sezze e Terracina.

Nel nel pomeriggio di ieri, Antonio Rossi, 37 anni, residente nel comune di Maenza, si è schiantato al suolo a bordo della sua moto da cross. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 18 stava percorrendo Via Roccagorga, dirigendosi da Sezze verso il comune da cui la strada prende il nome, quando tutto ad un tratto, forse a causa della notevole velocità a cui viaggiava, ha perso il controllo del veicolo, andando ad impattare su un muretto prima e contro un palo della luce poi. Devastanti le ferite riportate dal giovane, in particolare, a far subito temere il peggio, è stato il grave trauma cranico causato dall'impatto al centauro che pare viaggiasse senza casco. A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118 che, in un primo momento, per via della gravità della dinamica, avevano allertato l'eliambulanza ma una volta giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono intervenuti anche i carabinieri della caserma di Sezze, impegnati soprattutto dalle operazioni d'indagine per risalire all'identità della vittima. Infatti il centauro viaggiava sprovvisto di documenti e a bordo di una moto - una Suzuki 600 Enduro - priva di targa. Circostanze che hanno reso poco agevole per i militari capire chi fosse il centauro. È stato il telefono cellulare che la vittima custodiva a bordo della moto a consentire di risalire al 37enne di Maenza che dovrà in ogni caso esser identificato formalmente dai suoi familiari, attraverso la procedura del riconoscimento. Lo stesso che, con ogni probabilità si terrà nella giornata odierna.

LO SCHIANTO

In serata, intorno alle 23, l'incidente nel territorio di Terracina sulla Frosinone-Mare. Due le vittime nello scontro fra auto, con la dinamica in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia. In nottata non si conoscevano ancora l'identità e l'età delle vittime ma sembra si tratti di giovani, alla guida di due diversi mezzi che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente. Inutili anche in questo caso i soccorsi prestati dagli operatori dell'Ares 118 che hanno comunque trasportato altri feriti all'ospedale Fiorini di Terracina.

PROSSEDI

È residente nel centro lepino il ragazzo di 25 anni che ha travolto e ucciso Giannina Di Girolamo, 69 anni, a Giuliano di Roma, nella tarda serata di venerdì. La donna usciva dalla festa di compleanno del fratello e mentre stava attraversando la strada è stata investita dal giovane che ha chiamato i soccorsi, risultati vani. Il ragazzo è indagato e l'auto è stata sequestrata. Una delle figlie delle vittime vive a Maenza, città purtroppo sconvolta dal dolore per i due episodi a breve distanza l'uno dall'altro.

Francesca Leonoro

