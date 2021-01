© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOLa nomina dei tecnici di fiducia dell'amministrazione comunale e l'incontro con l'ad di Plasmon. Tutto all'inizio della prossima settimana. Damiano Coletta, sindaco di Latina, intende dirimere la vicenda del sito di stoccaggio del secco residuo entro pochissimi giorni. Da un lato, i tecnici di fiducia dell'amministrazione, uno o due, dovranno studiare e garantire che il sito sia a impatto zero e non provochi interferenze di alcun genere; dall'altro, l'incontro con i vertici dell'azienda è teso a spiegare e illustrare quanto sta avvenendo. Ma, dopo il secco no a qualsivoglia ipotesi di sito di rifiuti accanto alla Plasmon incassato dai sindacati, in queste ore si stanno muovendo anche i partiti, in particolare di opposizione. Ieri pomeriggio hanno manifestato della Lega, condotti in piazza della Libertà dal deputato Claudio Durigon. Qui, una cinquantina di persone ha fatto un rapido flash mob di una quindicina di minuti, srotolando uno striscione con la scritta «No alla discarica». Annunciando l'evento, la Lega aveva precisato come «crea allarme in tutta la popolazione di Latina, di Borgo San Michele e Borgo Grappa la volontà di realizzare una nuova discarica in una zona di pregio naturalistico nei pressi dello stabilimento alimentare della Plasmon a poca distanza dal Parco Nazionale del Circeo in un terreno che sarebbe addirittura attraversato da un torrente sotterraneo che sfocia proprio a Rio Martino». Analoga iniziativa, un flash mob, è stata organizzata da Fratelli d'Italia per domani alle 11 sulla Migliara 45 nella zona della Plasmon, al quale parteciperanno il senatore Nicola Calandrini, il vice coordinatore regionale, Enrico Tiero, i consiglieri comunali Andrea Marchiella, Matilde Celentano, Giorgio Ialongo, Raimondo Tiero e il coordinatore comunale Gianluca di Cocco. «È follia realizzare una nuova discarica in una zona di pregio naturalistico a poca distanza dal Parco Nazionale del Circeo, che ricordiamo aver imposto rigidi vincoli nel suo ultimo piano. Ancora più scellerato consentire che simile scempio venga realizzato nel comune di Latina che in termini di servitù ha già abbondantemente dato», spiega FdI.An. Ap.