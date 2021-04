3 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







NUOTO

Il terzo posto sui 400 resta l'unica medaglia agli Assoluti di Riccione in vasca lunga nel carniere del liberista Matteo Ciampi. Ieri non è bastata una poderosa rimonta nella seconda parte di gara per acciuffare la medaglia sui 200. Il gradino del podio è sfumato per 38 decimi: il successo è andato al bolzanino Stefano Ballo (Esercito/Time Limit) con 1'4676, che ha preceduto il tandem composto dal marchigiano Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene) e dal fiorentino Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia), ex aequo con 1'4745. Gli stessi protagonisti del bronzo con il nuotatore di Latina agli Europei di Glasgow 2018. Quarto insieme a Ciampi con lo stesso riscontro (1'4783) si è classificato il barese Marco De Tullio, già qualificato alle Olimpiadi sui 400. Un tempo leggermente superiore al minimo di 1'473 richiesto dalla Federazione per accedere agli Europei di maggio di Budapest. Il pass per la kermesse magiara sui 400 il 24enne atleta pontino l'aveva già conseguito in virtù del 3'4761: il minimo era di 3'488.

A meno di clamorose sorprese ai Giochi di Tokyo sarà convocato tra gli staffettisti della 4x200 allenata dal tecnico federale Stefano Franceschi, peraltro suo coach nella città labronica. Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 Matteo, portacolori dell'Esercito, ha fornito prestazioni di spessore: a metà dicembre il doppio titolo tricolore agli ultimi invernali in Romagna nelle sue distanze preferite e qualche giorno dopo a Massarosa, nel Lucchese, trascinò il Livorno Aquatics alla promozione in A1. Due settimane fa, invece, al 2° trofeo Rarini per Amore di Firenze firmò sui 200 il 9° tempo europeo dell'anno con 1'4950. Intanto dopo il quarto posto sui 200 dorso con 1'5910 (nelle batterie aveva sorpreso con il 1° tempo a 1'5953), il gaetano dell'Aniene Alessandro Baffi si è piazzato 5° sui 100 con 5506 a 38 decimi dal bronzo del poliziotto capitolino Christopher Ciccarese. Una piccola delusione per il classe 2000 che oggi sarà in acqua nella giornata di chiusura sui 50 dorso e 200 misti. Infine la liberista di Latina Rachele Ceracchi (Carabinieri) è arrivata quinta nella finale B dei 200 con 2'0285.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA