4 Marzo 2021

GIUDIZIARIA

Nel giro di appena cinque anni ha collezionato arresti e denunce per furto, rapina, ricettazione, lesioni, precedenti che ieri gli sono costati una pesante condanna nove anni di carcere per gli ultimi due episodi: la rapina ad un'anziana donna e quella ai danni di un ragazzino al quale ha portato via il monopattino minacciandolo. Saker Smain, 35enne italo francese, il 22 novembre dello scorso anno era stato protagonista di due aggressioni messe a segno ai danni di soggetti deboli nel giro di poche ore: la prima ai danni di una 87enne alla quale, con il volto nascosto da mascherina anti Covid e occhiali da sole, aveva strappato la borsa davanti alla sede della mensa Caritas di Latina dove la donna operava come volontaria: la signora era stata strattonata con tale violenza che era caduta a terra e si era fratturata il femore. L'uomo si era dato alla fuga spostandosi in piazza del Popolo dove aveva avvicinato un bambino che giocava a bordo del suo monopattino elettrico e sotto la minaccia di picchiarlo se lo era fatto consegnare scappando di nuovo. Le indagini degli uomini della Squadra volante avevano portato a identificare in Smain l'aggressore che era stato arrestato a distanza di poche ore. Ieri mattina l'uomo, assistito dall'avvocato Amleto Coronella, è comparso davanti al Tribunale di Latina - presieduto da Gianluca Sona - per rispondere di duplice rapina aggravata e lesioni: l'accusa rappresentata dal pubblico ministero Claudio De Lazzaro ha chiesto una condanna a nove anni di carcere anche alla luce dei precedenti e della recidiva infra quinquennale dell'imputato mentre la difesa ha chiesto che gli venissero concesse le attenuanti generiche per le sue condizioni visto che l'uomo abusa di farmaci e droghe. Già nel dicembre 2015 il 35enne aveva messo a segno il furto di un televisore nel supermercato Conad di viale Nervi ed era stato arrestato poco dopo. Ad aprile 2020, invece, era stato denunciato per furto e ricettazione per avere svaligiato insieme ad un complice un negozio di abbigliamento del centro di Latina dal quale in piena notte erano stati portati via maglie, pantaloni, scarpe e capi in pelle per un valore complessivo di circa 10mila euro. Ieri l'ultima udienza del processo con il Tribunale che, a conclusione della camera di consiglio, ha accolto la richiesta dell'accusa condannando Saker Smain, tuttora detenuto, a nove anni di reclusione.

Elena Ganelli

