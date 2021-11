Sabato 13 Novembre 2021, 05:03

LA PROMOZIONE

Degli oltre 400 hotel del Lazio dove la Regione regala una o due notti a seconda di quante se ne prenotano, 11 si trovano in provincia di Latina. L'iniziativa si chiama Più notti più sogni e proprio ieri è stata prorogata fino al 16 gennaio, in modo che il turismo possa avere una boccata di ossigeno anche durante le festività natalizie imminenti. Funziona così: chi prenota e paga tre notti consecutive ne ha in omaggio un'altra, chi soggiorna per quattro notti ne ha addirittura in regalo due. Chiaramente la clausola necessaria è che la vacanza avvenga in una delle strutture che hanno aderito all'iniziativa della Regione Lazio, il cui elenco è pubblicato sul sito visitlazio.it.

L'ELENCO

In provincia di Latina ci sono Cala dei Romani a Ventotene, Casa vacanze Livinapple a Minturno, Foro Appio sul confine tra Sezze e Latina, Garden Hotel a Latina, Il Gabbiano a Fondi, La Rocca dei Briganti a Roccamassima, Park Hotel a Latina, Quirino Residence a Gaeta, The Baron Hotel a Minturno, Torre del Sole a Terracina e Zeffiro Hotel a Sabaudia. Ce ne sono, quindi, un po' di tutti i tipi: alcune sono sul mare, altre sulle vette più alte dei monti Lepini, alcune sono affittacamere, altre sono hotel a 4 stelle. Gli umori, però, sono gli stessi ovunque: l'iniziativa almeno fino ad ora non ha fatto innalzare di chissà quanto gli incassi soprattutto perché è stata lanciata in alta stagione, quando gli hotel erano già pieni. In alcuni casi, addirittura non ha mosso assolutamente nulla.

Tra quelli per cui l'iniziativa non ha tirato c'è Torre del Sole di Terracina che non usufruirà della proroga della Regione Lazio perché al momento è chiuso e ha beneficiato poco del periodo estivo avendo aderito tardi alla possibilità. «Premetto spiegano dall'hotel che ogni iniziativa per incentivare il turismo è da ritenersi valida, ma nel nostro caso non abbiamo avuto grande riscontro anche per colpa nostra che abbiamo aderito tardi, intorno a fine luglio. Chi chiamava voleva la settimana di ferragosto, che chiaramente era già tutta prenotata in quanto struttura sul mare. Nei mesi di settembre e ottobre, a bassa stagione e prima della chiusura, non abbiamo avuto richieste».

È andata meglio all'affittacamere Cala Dei Romani di Ventotene dove durante l'estate a circa 20 notti pagate sono state aggiunte quelle offerte dalla Regione Lazio. «Essendo un turismo stagionale non crediamo che ci siano richieste per il periodo invernale, ma ci sono state richieste nell'ultima settimana di luglio e nella prima di agosto che quest'anno, rispetto ad altri anni, erano un po' più libere».

ALTI E BASSI

Poche richieste in montagna come La Rocca dei Briganti di Rocca Massima. «Abbiamo avuto qualche telefonata tra agosto e settembre, ma parliamo di piccoli numeri. Non ha funzionato soprattutto perché il bonus copriva massimo tre persone e le famiglie numerose erano quindi escluse e perché la maggior parte dei nostri clienti restano una o massimo due notti. Riguardo alla proroga non credo funzioni da noi, perché per le festività natalizie abbiamo già tutto prenotato. Lo scorso anno non si poteva uscire e già da agosto abbiamo iniziato a prendere prenotazioni per Capodanno». C'è invece chi sulla proroga dell'iniziativa ci conta, come Quirino Residence di Gaeta, città famosa per le luminarie d'effetto.«Ci auguriamo spiegano dall'hotel che con l'unione di eventi locali e l'iniziativa della Regione Lazio le cose vadano meglio anche durante le vacanze di Natale e non solo nel periodo estivo». Bianca Francavilla

