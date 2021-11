Domenica 21 Novembre 2021, 05:03

IL FESTIVAL

È ufficialmente in gara al Riff Awards, il festival del cinema indipendente di Roma, il corto Notte di Marzo, il cortometraggio di Gianni Aureli prodotto da Massimiliano Bruno, che racconta la reazione dei protagonisti all'attacco di via Rasella a Roma del marzo 1944. Il film verrà proiettato stasera alle 22 al Nuovo Cinema Aquila alla presenza del regista e del cast, e in streaming su MyMovies. Tra i protagonisti c'è anche l'attore apriliano Federico Paolini, allievo del laboratorio di arti sceniche di Bruno (ha partecipato anche alle riprese di Finché c'è il crimine c'è speranza, in uscita nel 2022), direttore artistico dell'Aprilia Film festival che da tre anni premia i migliori cortometraggi italiani e stranieri. Insieme a Paolini ci sono Sara Baccarini (Beata ignoranza, L'ultima cena) e Andrea Galasso (Non ci resta che il crimine, War - La guerra desiderata), ma anche Giacomo Ciarrapico (Pazzi d'amore, L'ultimo giorno), Giancarlo Porcari (Aquile Randagie, Treccani - il volto delle parole) e al suo esordio Lorenzo Mastrangeli. Paolini, 24 anni, nel corto interpreta il partigiano Mario Fiorentini, oggi 103enne, che fu tra gli organizzatori dell'attentato di 77 anni fa. Anche l'aiuto regista è di Aprilia: si tratta di Lorenzo Nuccio, 23 anni, studente di regia e tecniche dell'audio-visivo. Notte di Marzo racconta una pagina di storia italiana ancora oggi controversa. Nella Roma città aperta del marzo 1943, Elena (Sara Baccarini) entra a far parte dei Gruppi di Azione Patriottica. Quando uno dei compagni propone di attaccare i nazisti nella strettoia di via Rasella, il gruppo prepara il piano perfetto per eseguire l'attentato alle 15:52. Ma un altro ordine viene eseguito poche ore dopo, mettendo i compagni di fronte ai loro demoni. Gianni Aureli lo dipinge con uno sguardo nell'intimo di ragazzi di vent'anni, pronti alla guerra e alle sue conseguenze, imprigionati nel senso di colpa che la presa di responsabilità implica necessariamente. Notte di Marzo è una coproduzione Webreak Production e Mb Iwa; la distribuzione è affidata ad Associak.

Stefano Cortelletti

