Una presa di posizione inedita, una protesta silenziosa che ha però fatto rumore. I calciatori dell'Asd Norma 1959, formazione che milita nel campionato di seconda categoria, hanno deciso di restare seduti sul terreno di gioco nella sfida di recupero contro i Briganti Itri. Match che non si era concluso lo scorso novembre a causa dell'uscita dal campo anticipata da parte della formazione itrana (sotto 3-1 a dieci minuti dalla fine) a causa di alcuni cori razzisti, secondo la versione del club ospite, nei confronti dell'atleta Buba Bojang, La società si è fatta sentire attraverso un duro comunicato apparso su Facebook, così come il primo cittadino di Norma, Andrea Dell'Omo, che ha voluto prendere le difese del club che rappresenta il proprio paese. «Ho approvato il gesto pacifico di disapprovazione da parte dei ragazzi in campo, conosco bene la situazione e sono molto dispiaciuto del fatto che si continui a parlare di razzismo, quando, più semplicemente, si è trattato di un gesto di maleducazione di pochi giovanissimi sostenitori presenti sugli spalti nella sfida giocata due mesi fa. Durante quella gara, infatti, è stata presa di mira la squadra avversaria sin dai primi minuti di gioco, con parole sicuramente poco edificanti e che non giustifico, ma che, e ci tengo a sottolinearlo, non avevano nulla a che fare con questioni di etnia. Mi chiedo perché, visto che questi cori hanno avuto inizio nella prima parte del match, il club Briganti' abbia deciso solo negli ultimi minuti di abbandonare il campo. Poi però c'è stata la decisione, secondo me inconcepibile, di multare la società e disporre il recupero dell'incontro. Siamo stati per giorni sotto la lente d'ingrandimento e la comunità di Norma certo non meritava questo trattamento». I Briganti, nel recupero, per circa un quarto d'ora hanno giocato con gli avversari inermi, realizzando più di una rete: «Non capisco il senso - prosegue il sindaco - di continuare a realizzare gol in sequenza con i giocatori di casa fermi a terra. La nostra società di calcio si è sempre contraddistinta per fair play e i premi vinti negli ultimi anni dimostrano la sportività degli atleti e di tutta la comunità che difendo con orgoglio. Il nostro interesse è prima di tutto aggregare, far crescere i nostri giovani attraverso l'attività sportiva, per altri evidentemente viene prima il risultato del campo».

