8 Marzo 2021

Tommaso Ficarola ha compiuto ieri 105 anni. E' stato festeggiato nella casa di risposo di Priverno in cui vive dai figli Francesca e Angelo. L'uomo più longevo di Priverno ha voluto lasciare un ricordo della sua vita con un promemoria scritto di suo pugno nel 2017: racconta di quando adolescente andava a zappare la terra poi la bonifica a Borgo Vodice e il lavoro come apprendista muratore. Non durò molto, perché dopo lo spianamento per la ferrovia a Villa Spada, mi arrivò la chiamata per la guerra in Albania dove subì il congelamento dei piedi e quindi dovettero operarmi in Italia alle falangi del piede sinistro e destro. Dopo la guerra il ritorno a casa e il lavoro, dopo la lunga convalescenza, nelle Ferrovie dello Stato dove restò fino alla pensione. Il nonno di Priverno ha due figli, quattro nipoti e cinque pronipoti ed è stimatissimo dai suoi concittadini. Ora lo aspetta la vaccinazione, è già stata prenotata alla Asl e avverrà alla Casa della Salute di Priverno. Nei giorni scontro hanno compiuto gli anni a Priverno altri due coetanei di Tommaso: Filomena Compagni, 101 anni e Raniero Martellucci, 100.

Sandro Paglia

