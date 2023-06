Sabato 24 Giugno 2023, 11:17

Sanità sotto assedio. Un nuovo episodio di violenza, a poche ore dall'aggressione al Goretti e a pochi giorni da quella avvenuta nel reparto di Psichiatria.

Partiamo dal'Ospedale Fiorini. Ieri mattina un uomo di Roccagorga è arrivato al nosocomio di Terracina dopo aver prenotato una visita intramoenia con un medico che presta, come previsto, libera attività professionale in ospedale al di fuori dell'orario di lavoro nel servizio pubblico. Solo che il medico non c'era. Un imprevisto? Un malore? Una dimenticanza? La manager della Asl Silvia Cavalli ha detto che «verrà accertato, anche se si trattava di attività libero professionale», ma anche «che non è tollerata la violenza».L'uomo, che arrivava da Roccagorga, si è arrabbiato moltissimo. E' un tragitto di mezz'ora in macchina ma che può arrivare a due ora con il pullman del Cotral. Forse anche per questo l'uomo ha chiesto spiegazioni e alla fine ha perso la testa.Ne hanno fatto le spese gli addetti del Cup, il Centro unico di prenotazione, del Fiorini. L'uomo si è scagliato contro una delle postazioni che sono protette da un vetro blindato e l'ha colpita con tale violenza da incrinare il vetro. «Urlava come un pazzo - racconta un testimone - Abbiamo avuto paura» . Terrei gli addetti del Cup, soprattutto perché l'uomo dopo aver sfondato il vetro ha cercato di buttare giù la porta.Per fortuna gli agenti del commissariato sono arrivati in tempo. L'uomo non si è calmato e alla fine è stato arrestato. «Le violenze sono inaccettabili - ha ribadito la Cavalli - denunceremo chiunque aggredisce medici, infermieri o personale amministrativo dentro una struttura sanitaria pubblica».Poche ore dopo quell'episodio l'altra aggressione al pronto soccorso del Goretti. Un uomo è stato portato in ambulanza in un evidente stato di alterazione psichica. E' stato visitato, gli è stata applicata una flebo e mentre era in osservazione all'improvviso ha cominciato a urlare. Probabilmente voleva lasciare l'ospedale. Due infermieri si sono avvicinati per calmarlo e lui per tutta risposta ha afferrato l'asta della flebo e ha cominciato a usarla come una clava sferrando colpi. I due sono riusciti a contenere i danni e alla fine lo hanno bloccato. Entrambi hanno riportato contusioni e lievi ferite con prognosi di dieci e sette giorni. A giugno era stata aggredita una dottoressa del reparto di Psichiatria del Goretti al termine di una sequenza molto simile a quella del Pronto soccorso.«Siamo dispiaciuti per la frequenza di questi episodi - ha aggiunto ieri la manager Asl Silvia Cavalli - Servono azioni di deterrenza, perseguiremo questi atti affinché non restino impuniti. Preoccupati i sindacati». Preoccupati anche i sindacati. «L'episodio del Pronto soccorso dimostra quanto le aggressioni siano un problema serio e complesso, che richiede un impegno collettivo per prevenirle e affrontarle, garantendo la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti e preservando l'integrità dei servizi di emergenza. Senza gli investimenti sul Personale, sulle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, su una tangibile ed efficace medicina territoriale, e soprattutto senza una loro vera integrazione i cittadini si recheranno sempre al P.S. che diventa il filtro per tutta la domanda di sanità. Qui il personale che lavora con il contratto scaduto, sotto pressione e spesso sotto organico viene additato addirittura come chi genera il problema anziché come che si prende cura della nostra salute».«Il Pronto Soccorso - aggiunge la Cgil - dovrebbe disporre di idonei locali per utenti esagitati o potenzialmente pericolosi. Non è possibile continuare a gestire le criticità in un regime di promiscuità mettendo a rischio lavoratori e utenti».