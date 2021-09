Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02

LE LISTE

«L'economia che gira è quella che dà pari opportunità e possibilità di sviluppo, quella che da ai giovani una prospettiva e gli consentirà se lo vogliono di restare qui a Latina ed avere delle opportunità qui, nella loro città. Questo è il senso della sfida». Lo ha detto ieri il sindaco Damiano Coletta presentando le altre tre liste che compongono il suo schieramento con cui si presenterà il tre ottobre alle elezioni per ottenere la conferma dopo i primi cinque anni di mandato. Oltre a latina Bene Comune, infatti, Coletta è sostenuto da Per Latina 2032, Riguarda Latina e PD-PSI.

«Sono orgoglioso di queste liste formate da persone che possono camminare a testa alta e con la coscienza a posto in virtù della loro credibilità» ha detto Coletta, sottolineando la scelta di tre capolista donne.

La lista Per Latina 1932 è capitanata dall'assessore alle Attività Produttive Simona Lepori e vede al suo fianco il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Colazingari. «Una lista di imprenditori e professionisti, è il mio mondo - spiega la Lepori - è una lista che vuole portare in amministrazione il pensiero della categoria», ricordando i borghi e quel mondo agricolo che hanno fatto la storia del capoluogo. «Un mondo - ha commentato il sindaco - che guarda a quella parte cdi centrodestra che non si riconosce nelle proposte attuali».

Poi c'è il Pd (con il Psi) guidato da Franca Rieti. «Quando ci chiedono che c'entrano i partiti con un movimento civico rispondo che per cinque anni siamo stati un movimento, non abbiamo fatto accordi con nessun partito e abbiamo mantenuto fede all'impegno preso con gli elettori nel 2016. Poi si cresce, ci si confronta, si capisce qual è l'esigenza per la comunità, da qui il dialogo con il Pd» ha chiarito Coletta. «Il nostro è un sostegno importante - ha detto la Rieti - a un sindaco che in questi cinque anni ha fatto moltissime cose pensando ai suoi cittadini». Il Pd, che esce dalla crisi che ha portato all'arresto dell'ormai ex segretario provinciale Moscardelli, scende in campo con una squadra che è un mix di giovani e di figure storiche a cui la Rieti ha chiesto «responsabilità, rigore e condivisione, perché questi elementi insieme ci porteranno alla vittoria».

Alessia Mazzola, biologa, ricercatrice, guida infine la lista Riguarda Latina. «E' una lista che nasce dall'esigenza di dare spazio a tutti i cittadini e le cittadine che come me hanno manifestato il loro convinto sostegno a Damiano Coletta - spiega la Mazzola - dopo l'ultimo appello del sindaco alla formazione di un campo largo». Al suo interno esponenti di Articolo 1 e della società civile. «La città è davanti a un bivio e noi abbiamo deciso di dare il nostro contributo affinché Latina venga proiettata nel futuro ed evitare il ritorno a un passato da cui con fatica ci siamo emancipati».

«Un passato politico che non deve tornare» ha insistito Coletta ricordando quanto accaduto con cimitero, piscina, metropolitana, ex Icos, Latina Ambiente e perfino Terme. «Ci sono voluti anni per disinnescare tutte le mine che ci siamo trovati sulla strada» ha sottolineato. Concessioni sbilanciate a favore del privato, contenziosi da decine di milioni in eredità, perfino utenze mai pagate per la piscina perché nessuno le aveva mai separate da quelle del palazzetto. «Abbiamo speso gran parte delle energie per mettere in sicurezza la città, accordi guarda caso tutti fatti all'epoca dell'amministrazione Zaccheo che, penso, ha un po' svenduto la città. Ora dopo aver messo i conti in ordine si prospetta una fase di sviluppo. Questa è una sfida tra due ere geologiche non per un fatto anagrafico ma per la visione della politica, la sfida tra il bene comune e il clientelismo». E a quel punto nella sala Sante Palumbo del Circolo Cittadino è scattato l'applauso e la standing ovation.

Vittorio Buongiorno

