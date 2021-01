© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MAPPAPer chi fa la differenziata responsabilmente è un incubo: dove butto le pile esauste? Per chi non la fa è un alibi: tanto non ci sono i contenitori per smaltirle. Per questo pubblichiamo di seguito l'elenco delle postazioni in cui sono collocati a Latina i raccoglitori per le pile esauste. Ora non avete più scuse: le pile esauste sono pericolose e vanno smaltite correttamente.In via Monti Lepini presso lo stabilimento farmaceutico Jansen; in via Volsini 7 da Gp Elettronica, in via don Torello presso i tabacchi ai civici 3 e 143, e presso i tabacchi di via degli Aurunci 39, via dello Statuto 10, via Toti 24, via Doria 7, via Pantanaccio 15, via Monte Terminillo 23. I contenitori per batterie si trovano anche davanti la scuola media Volta di via Botticelli, in via Fratelli Bandiera 16 da Pieri Fotocopie, da C.B.G Elettronic di via Neghelli 62, davanti alla scuola Giovanni Cena di via Lepanto, al tabacchi di via Milazzo 67, da F.L.Q. Elettronica di Via San Carlo da Sezze 58, presso il tabacchi di via Giulio Cesare 39. E ancora presso l'uffici comunali del servizio Ambiente di via Cervone, il liceo Manzoni, da Panorama, al Tabacchi Park di Bruxelles 27 e al tabacchi di viale Nervi 148, nei pressi di Tecnocasa a largo Cavalli 2/4. I raccoglitori, inoltre, si trovano vicino al bar Paganini di largo Peri e accanto al Conad di viale Paganini, ma anche davanti al liceo Grassi, la scuola media Castelnuovo di via Bachelet, ai tabacchi di via dei Mille 58, di corso della Repubblica 132, di via Cisterna 5, in piazza del Popolo presso il palazzo comunale. E ancora in via Cisterna e via Sezze, presso la scuola Giuliano, in via Roccagorga presso il comando della Polizia Locale e il liceo Majorana, da Lert Lazio Elettronica di via Terracina 3 e in due tabacchi di via Isonzo. L'elenco si completa con le location nei Borghi e a Latina Scalo. A Borgo Grappa, presso la scuola Meucci di via Migliara 45 e al tabacchi di via Litoranea; a Borgo Sabotino presso il tabacchi di via Foce Verde e la scuola media Fabiani. E ancora presso i tabacchi di Borgo Bainsizza e Borgo Santa Maria, a Chiesa Park di via Nettuno a Borgo Le Ferriere, presso la cartolibreria di Borgo Montello, il tabacchi di Borgo Podgora, l'edicola di Borgo Piave. In strada Gialla a Borgo Carso, presso la ferramenta di via Capograssa 396 e la tabaccheria del civico 167 a Borgo San Michele. Due contenitori nei pressi di altrettante tabaccherie a Latina Scalo, in piazza San Giuseppe 9 e via della stazione 108, e uno a Borgo Faiti in via Foro Appio 50.© RIPRODUZIONE RISERVATA