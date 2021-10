Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:02

1)Va analizzato il punto di partenza: ho preso un centrodestra disunito, litigioso. L'ho federato e sono riuscito ad andare oltre il perimetro tradizionale del centrodestra. Questo fenomeno a cui lei allude è accaduto anche nel passato, in questa occasione in modo più contenuto. Un dato, poi, che non va sottaciuto è che ha votato il 61% degli elettori, sopra la media nazionale. Tenga presente che nella rossa Siena, il Segretario del Pd Enrico Letta è stato eletto deputato con il 39% degli elettori.

2) In politica soltanto chi non fa non sbaglia. Posso aver commesso degli errori, tuttavia il mio intendimento è sempre stato quello di fare il meglio per la città. Forse, negli anni in cui ho fatto il Sindaco, mi sono interessato di troppe cose. Il punto dirimente è la totale assenza di malafede.

3) Mi sono vaccinato. Favorevole al Green Pass, fatta eccezione per quei soggetti che non possono vaccinarsi.

4) Abc rischia di essere una incompiuta. Occorre andare verso una multiservizi che assuma su di sé alcune competenze che attualmente sono in capo all'amministrazione comunale: caditoie, derattizzazione, disinfestazione, verde pubblico.

5) Quando parlai la prima volta con il Prof. Noli gli diedi un input molto preciso: si può realizzare il Porto di Foceverde ad una condizione, cioè che non si determini un rischio di erosione. In questi 11 anni in cui non sono più Sindaco non è stato fatto uno studio meteomarino. Il tema è che l'erosione c'è anche senza la realizzazione del porto. Mi sono rivolto ai migliori professori universitari del settore idraulico facendo fare uno studio. Dovremo realizzare, anche con l'ausilio della Regione, dei pennelli al mare da Sabaudia al Circeo. La Regione Lazio è talmente convinta della necessità del Porto di Foceverde, da inserirlo nel piano dei porti regionali.

6) Non si può essere schizofrenici: in campagna elettorale si fanno delle promesse ai commercianti salvo non onorarle. Poi si fa la Ztl, poi l'isola pedonale. Più che del contenitore, a me interesserebbe parlare dei contenuti. Noi pensiamo di portare l'università al centro, dunque solo allora potremo ragionare di una chiusura al traffico.

7) Lo dovrebbe chiedere a Coletta, Di Giorgi e ai due Commissari che in 11 anni non si sono degnati di dare seguito ad un progetto per cui il Governo ha stanziato 82 milioni di euro. l Mit ha stanziato 7-800 mila euro per rivisitare il progetto, non per stravolgerlo. L'opera non è stata definanziata, dunque si ritiene ancora valida ma, dopo vent'anni, andrà certamente rivisitata. Non è deragliato nulla, come invece lei sostiene. Coletta parla di Mare Monti senza sapere che costerebbe 240 milioni di euro e vedrebbe la luce in una cinquantina d'anni. La verità è che l'inerzia di questa amministrazione rischia di far definanziare l'opera.

8) Anche qui, in 11 anni non è stato fatto nulla. Appena sarò eletto Sindaco ascolterò i cittadini. Io assumerò una decisione, andando incontro alle esigenze dei cittadini.

9) Una università di eccellenza.

10) Il Policlinico di Borgo Piave

