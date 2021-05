6 Maggio 2021

Novità confortanti in arrivo dall'istituto Spallanzani di Roma: i 10 tamponi relativi ai cittadini indiani trovati positivi tra Bella Farnia e Borgo Hermada, sono negativi a varianti. Non si tratta dunque di variante indiana e sembra esclusa qualsiasi altra mutazione del covid. Ma lo screening continua. Ieri è stata la volta di un'azienda agricola di Terracina dove sono stati sottoposti a test circa cinquanta braccianti, oggi invece si torna a Sabaudia, nella frazione di Bella Farnia dove da venerdì è scattata la zona rossa. Le squadre della Asl sottoporranno a monitoraggio tutti i contatti già tracciati dei cittadini risultati positivi la scorsa settimana per verificare appunto la circolazione del virus all'interno di una popolazione che vive purtroppo condizioni di sovraffollamento. Degli 86 test positivi su 568 inoltre soltanto una cinquantina hanno trovato conferma dal tampone molecolare e dunque i test saranno con ogni probabilità ripetuti anche in questi casi per comprendere se si trattato di falsi positivi. Lo screening riprenderà poi nelle giornate di sabato e domenica a Pontinia mentre la prossima settimana, l'11 maggio, sarà la volta di Fondi. Intanto si nota che la curva da tre giorni appare in flessione. Tornati a regime i tamponi, sono 89 i nuovi casi di covid riportati nel bollettino della Asl di ieri ma purtroppo è pesantissimo il bilancio dei decessi: cinque nelle scorse 24 ore a Fondi, Itri e Monte San Biagio.

La.Pe.

