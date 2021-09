Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

IL MISTER

Il tecnico Di Donato è stato a lungo a colloquio con il proprio staff per analizzare a caldo il risultato del campo. I nerazzurri dopo una buona partenza sono apparsi in difficoltà nelle ultime due uscite e l'auspicio è di invertire subito la tendenza, a partire da domenica in trasferta con la Turris. Il tecnico ha parlato così a fine gara: Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, il tempo degli alibi è terninato, bisogna iniziare a fare punti. Evidentemente non sono stato bravo io a far capire l'importanza della gara. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, non ci possiamo permettere queste prestazioni. Esposito fuori? Volevo farlo riposare, sta tirando la carretta da più di un mese ma poi ho deciso di inserirlo per aiutare la squadra. Soddisfatto invece il tecnico della Juve Stabia Novellino, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo il pari con il Foggia: Ho potuto giocare con una squadra senza under, il campo ha detto che abbiamo meritato questa affermazione. Il mio è un calcio fatto di gioco, di palla a terra, se si vuole un allenatore che propone lanci lunghi questo non sono io.

D. M.

