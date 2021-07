Domenica 4 Luglio 2021, 05:02

PONZA

Noleggio, locazione o traffico? Non è uno scherzo, sono le differenze alle quali potreste trovarvi di fronte al momento di arrivare sull'isola e scegliere come trascorrere la giornata in mare. Vicenda che diamo per scontata ma non lo è, perché a seconda della tipologia prescelta ci sono servizi previsti e norme da rispettare. Cosa, quest'ultima, che a Ponza non sempre accade. Anzi. Proviamo a capire le differenze, allora. Il noleggio prevede che si prenda un gommone o una barca per un certo numero di persone e ad accompagnarle nel giro dell'isola ci sia un marinaio. Lo scafo deve essere regolarmente registrato e chi lo conduce avere patente e carte in regola. Cosa diversa è la locazione, dove la barca viene affidata a una persona che può portarne altre. Deve avere i documenti a posto e almeno la maggiore età. Sono da traffico, invece, le barche che fanno il giro dell'isola con pranzo a bordo. Per fare un paragone terrestre il noleggio è come se chiamassimo un taxi o un'auto con conducente, la locazione è paragonabile all'affitto di un veicolo in car sharing e il traffico è come se prendessimo un autobus. Qual è il problema, allora? Semplice, i tanti furbi che spacciano la locazione per un servizio con marinaio spesso non qualificato e tolgono clienti sia alle attività di noleggio regolare, sia agli scafi che fanno traffico. Questi ultimi, fra l'altro, sono quelli che già durante l'estate 2020 hanno avuto problemi a causa del Covid. Il motivo? La poca voglia di stare insieme, quando ancora la pandemia era nel pieno nonostante il calo estivo. La vicinanza sullo scafo, il fatto di stare con persone non conosciute, ha scoraggiato a prendere quelle imbarcazioni. Cosa che rischia di ripetersi quest'anno, tanto che ci sono già tensioni tra operatori e gli scafi in locazione stanno prendendo il sopravvento offrendo un servizio al di fuori delle regole. Controlli? Per ora nessuno.

Giovanni Del Giaccio

