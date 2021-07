Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

IL CENTRODESTRA

In bilico tra garantismo e appelli al sindaco di Latina Damiano Coletta, a chiarire il rapporto con il Pd. Sono queste le reazioni dei partiti di centrodestra agli ultimi sviluppi della concorsopoli Asl e all'arresto di Claudio Moscardelli. «Siamo un partito da sempre liberale e garantista», esordisce il segretario provinciale di Latina di Forza Italia, Alessandro Calvi: «Ci sono due aspetti - spiega - uno giudiziario e uno personale. Sul primo, la magistratura farà il suo corso; sul secondo, Claudio Moscardelli avrà modo di chiarire la sua posizione su quanto sta apparendo. Per noi, chiunque resta innocente fino al terzo grado di giudizio». Il partito più attivo nel commentare la vicenda è Fratelli d'Italia, il cui coordinatore provinciale, Nicola Calandrini, insieme al consigliere regionale, Giancarlo Righini, premette la presunzioni di innocenza di chiunque fino al terzo grado di giudizio, ma aggiunge che «gli arresti di oggi confermano i nostri sospetti: dietro il concorso truccato c'era una precisa regia politica. Auguriamo a Moscardelli di chiarire la propria posizione, ma c'è un dato politico evidente: il Pd, che si professava partito della legalità, sembra avere oggi un problema ai suoi vertici. FdI ha da tempo depositato un'interrogazione in Regione, per chiedere spiegazioni, ma l'ex segretario nazionale, Zingaretti, pare stia evitando di rispondere». Interviene anche l'europarlamentare Nicola Procaccini, secondo il quale «sommando anche altre vicende, emergerebbe un sistema in base al quale non si può lavorare nella pubblica amministrazione se non si ha in tasca la tessera del Pd». Da Latina, il gruppo consiliare di FdI chiede dal sindaco Damiano Coletta «una presa di distanza chiara e univoca: dica se sta dalla parte del Pd o dalla parte dei tanti candidati danneggiati».

An. Ap.

