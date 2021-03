23 Marzo 2021

LO STUDIO

Si chiama Lara e sta per Laser Ablation versus Radiofrequency Ablation. Si tratta di uno studio, condotto dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in collaborazione con l'Università Campus Bio medico di Roma e pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinological and Metabolism, che mette in relazione due tecniche di trattamento ed eliminazione dei noduli tiroidei, la radiofrequenza e il laser. Ciò che emerge è che, se è vero che entrambe le tecniche risultano efficaci, la radiofrequenza garantisce una riduzione del volume del nodulo più significativa dopo un anno dal trattamento. La riduzione del nodulo arriva al 70% nella radiofrequenza contro il 60% del laser e per entrambe le tecniche si raggiunge con una sola seduta e con risultati rapidi e duraturi nel tempo. «Le metodiche termoablative rappresentano il presente e il futuro della gestione terapeutica dei noduli tiroidei benigni non funzionanti. In mani esperte - spiega Roberto Cesareo, direttore dell'Unità operativa malattie metaboliche del Santa Maria Goretti - una singola sessione di trattamento è in grado di ridurre il volume di partenza del nodulo tiroideo di circa il 70% con un basso tasso di complicanze peri e post procedura». I vantaggi? Il basso numero di complicanze, la riduzione dei costi e la possibilità di eseguire queste tecniche in regime ambulatoriale. «Lo studio Lara - spiega Andrea Palermo, responsabile del servizio di patologia tiroidea dell'area di Endocrinologia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico - è il primo al mondo che ha messo a confronto le due metodiche. Entrambe sono efficaci con effetti collaterali limitati e possono ridurre il tasso di operazioni chirurgiche per patologie benigne». Inoltre, rispetto alla chirurgia tradizionale, le tecniche termoablative non lasciano alcuna cicatrice e conservano la funzione della ghiandola tiroidea quasi sempre intatta, tanto che il paziente non deve iniziare la terapia sostitutiva con ormone tiroideo. I noduli sono molto comuni e più frequenti nella popolazione femminile.

La.Pe.

