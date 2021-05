29 Maggio 2021

L'INCHIESTA

E' stato un interrogatorio lungo quello del medico di Sabaudia Sandro Cuccurullo, arrestato con le accuse di illecita prescrizione di farmaci ad azione stupefacente, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, frode processuale, falso e truffa ai danni dello Stato nell'ambito dell'indagine dei Nas denominata No pain'. Il professionista, assistito dall'avvocato Angelo Fiore, è stato interrogato ieri mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e ha risposto alle domande del magistrato sui diversi reati che gli vengono contestati il più grave dei quali riguarda la prescrizione a 220 dei suoi pazienti del Depalgos, un farmaco potentissimo che i braccianti indiani assumevano per sopportare i lunghissimi turni di lavoro nei campi. Cuccurullo ha ammesso di avere erogato tutte quelle ricette e si è giustificato spiegando di averlo fatto sulla base dei prontuari medici perché i lavoratori lamentavano dolori fortissimi proprio a causa dei ritmi di lavoro nei campi. Più generiche invece le risposte fornite in merito all'accusa sulle certificazioni per favorire l'immigrazione clandestina degli stranieri. La difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere il professionista è detenuto a Velletri e la concessione dei domiciliari o degli obblighi di firma, istanza sulla quale il gip si è riservato. Prima di lui erano state ascoltate le altre persone coinvolte nell'inchiesta del Nas. La farmacista di Sabaudia Clorinda Camporeale è rimasta in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere mentre l'avvocato Luigi Pescuma, al quale viene attribuito un unico episodio per il quale è accusato in concorso con Cuccurullo per un falso certificato a favore di un suo cliente colpito da un ordine di esecuzione di carcerazione, certificato che attestava l'esistenza di patologie psichiatriche per ottenere una misura alternativa alla detenzione, ha risposto alle domande del magistrato. Pescuma, assistito da Alessio Milani, ha spiegato come il suo cliente soffrisse di disturbi psichici sin dal 2010, circostanza per provare la quale ha depositato tutta la certificazione sanitaria. Il certificato finito nell'inchiesta era stato firmato da Cuccurullo che era il suo medico e, ha spiegato, rispondeva alle reali condizioni di salute del paziente, affetto da sindrome reattiva-depressiva. A conclusione dell'interrogatorio la difesa ha chiesto la revoca della misura interdittiva. il gip si è riservato.

Elena Ganelli

