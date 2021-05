3 Maggio 2021

Manifestazione molto partecipata ieri mattina contro la discarica di La Gogna in periferia: in tanti - rispettando le misure anti Covid - hanno detto no ancora una volta al progetto della Paguro che ora è al vaglio della Conferenza dei Servizi in Regione per ottenere l'autorizzazione. I residenti e le istituzioni si sono riunite in piazza Benedetto Lanza. Ci siamo riuniti per protestare e manifestare il dissenso della cittadinanza al progetto di discarica, - spiegano Anselmo Ricci e Silvano De Paolis - e per dire si ad una bonifica pubblica e alla rinaturalizzazione del territorio. Ad Aprilia c'è una raccolta differenziata al 75% , l'impegno dei cittadini è visibile. Basta impianti non sostenibili dalle comunità. Ieri sono intervenuti anche l'assessore all'ambiente Monica Laurenzi e alcuni consiglieri, tra cui Davide Zingaretti di Aprilia in Azione. Da quando è arrivata la notizia del progetto della Paguro a la Gogna gran parte dell'amministrazione comunale ha sostenuto il no' già espresso dalla città in ogni sede. Da quasi un anno, da quando all'assessorato all'Ambiente Monica Laurenzi la battaglia contro la discarica è diventata ancora più concreta: l'opinione pubblica è stata sensibilizzata, poi si è passati alla lotta nelle sedi più opportune. Nella Conferenza dei Servizi, associazioni e amministrazione hanno presentato osservazioni puntuali contro la discarica di via Savuto mettendo tra le priorità la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. L'area della Paguro è adiacente a diversi nuclei urbani, si inserisce in un'area a vocazione agricola tra i comuni di Ardea e Aprilia e rappresenterebbe un rischio per la salute in una periferia dove il tasso di incidenza tumorale è preoccupante. Da quando è partito l'iter della Conferenza dei Servizi poi la protesta si è scaldata: dopo il flash mob in piazza Roma, c'è stato un sit-in davanti all'area di via Savuto ed ora la protesta con centinaia di cittadini in piazza Lanza fatta ieri. Continueremo con la nostra lotta - dicono i manifestanti - ad Aprilia ci sono già troppi impianti e molte aziende ad incidente rilevante.

Raffaella Patricelli

