RIFIUTI

Un altro sit-in ieri sera a Latina contro la riapertura della discarica di Borgo Montello e la realizzazione di un sito di stoccaggio a Borgo San Michele. Promotori dell'iniziativa, a cui hanno partecipato i consiglieri comunali Giovanna Miele (che siede anche in Consiglio provinciale) e Matteo Coluzzi, sono state le associazioni Laboratorio Identità Futuro e Generazione per Latina. Presenti numerosi cittadini che hanno voluto testimoniare la preoccupazione per l'eventuale compromissione dell'ambiente in cui vivono, attraverso striscioni e slogan ma anche attraverso i simboli del contesto agricolo dei borghi di Latina. Presente in piazza del Popolo, infatti, anche un roboante trattore.

L'iniziativa guidata da Miele e Coluzzi ha voluto mettere in evidenza l'assenza di condivisione e consapevolezza, nella scelta operata dal sindaco di Latina di dare il suo ok, sia pure condizionato ad ulteriore approfondimento, a un sito di stoccaggio a ridosso della Plasmon, e dire no a servitù che non rispettano il territorio. Miele ha denunciato l'assenza della politica che doveva guidare il processo per la chiusura del ciclo dei rifiuti, una politica «costretta a subire poi le decisioni del Tar e della Regione Lazio». Coluzzi, dal canto suo ha detto che il prossimo step sarà quello di verificare nelle sedi preposte chi si esprimerà nella direzione che potrebbe portare alla riapertura della discarica di Borgo Montello e alla realizzazione del sito di stoccaggio lungo la Migliara 45. Una manifestazione indigesta a Latina Bene Comune che ieri sera, poco prima che iniziasse il sit-in, ha diffuso una nota stampa al vetriolo: ci preme sottolineare si legge in un passaggio - che, in politica, bisognerebbe recuperare un po' di senso del pudore. Veder manifestare Lega e Fratelli d'Italia, così come sentire Miele e Coluzzi che si stracciano le vesti contro un sito che non è stato autorizzato da nessuno e che deve essere oggetto di valutazioni tecniche e politiche, ha del ridicolo. E ancora: Tentare di ripulirsi la coscienza con questi gesti è vergognoso e intollerabile, soprattutto nei confronti di chi da cinquant'anni vive di fronte al risultato di quel modo di fare politica scellerato, che sbraita senza fare alcuna proposta. È evidente che a queste condizioni l'interessamento di una certa politica (Lega e Fdi) è solo strumentale. L'azione di Lbc, al contrario, è propositiva e come movimento al governo della città è stata l'amministrazione che ha chiuso la discarica di Montello, ha posto come condizione il ristoro per gli abitanti di via Monfalcone ed è stata l'unica a restare vicina ai cittadini. Venerdì 5 febbraio alle 18 Lbc parlerà in videoconferenza con i cittadini di entrambi i borghi. Ieri intanto la Consulta dei Borghi e il movimento Fare Latina con i suoi tecnici, l'associazione di categoria Impresa e il comitato No Discarica di Borgo San Michele hanno incontrato il presidente della Provincia Carlo Medici per affrontare questa spinosa questione. Acquisito il dato che l'ipotesi sito di stoccaggio nei pressi della Plasmon è in una fase di mera prefattibilità, il tavolo verrà aggiornato ogni 15 giorni nella consapevolezza che il ciclo dei rifiuti vada comunque chiuso.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

