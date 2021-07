Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

GLI EVENTI

Nino Manfredi e Scauri è la serata all'interno della retrospettiva Tanto pe' canta' - 100 anni di Nino Manfredi, organizzata dal Comune di Minturno in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Sogno di Ulisse, che questa sera, alle ore 21,30, al Castello Ducale di Minturno attraverso filmati e testimonianze tratterà del rapporto che il grande attore ciociaro aveva con il territorio del sud pontino. Saranno proiettati due filmati inediti recuperati da Antonio Lepone e girati a Scauri da Sandro Sparagna e da Carmine Pontecorvo. Si riferiscono ad una intervista di Antonio Lepone all'attore (effettuata nel 1990) ed alla cerimonia del 1998 per il conferimento della cittadinanza onoraria. Ingresso libero ma occorre la prenotazione su Eventbrite.it

Giornata ricca di eventi, quella di oggi, nella suggestiva location del monumento naturale Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua. A partire dalle 11, nell'ambito dell'iniziativa Arte bianca e legame con la propria terra, è in agenda la presentazione del libro La nuova pizza croccante. Un titolo a firma del fondano Alessandro Lo Stocco, che vanta un'esperienza ventennale e di livello internazionale nel mondo delle pizze e degli impasti, portata avanti anche attraverso collaborazioni con le più importanti realtà del comparto bakery. Dall'ambito molitorio, passando come responsabile dell'Accademia della cottura, fino all'attuale ruolo di product specialist dell'azienda Molino Casillo, leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione di grano. L'appuntamento, rivolto in particolare agli addetti ai lavori e al settore dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica del comprensorio, è presentato dall'associazione Horeca Fondi Uniti con il patrocinio del Parco dei Monti Aurunci, ed organizzato in stretta collaborazione con gli ambientalisti del gruppo cittadino di Fare Verde e l'associazione Ars. Nel pomeriggio, dalle 19.30 alle 22, sarà poi possibile immergersi tra il verde del monumento naturale accompagnati dalla guida ambientale-escursionistica Andrea Patriarca e farsi rapire dalle note del Quizas Duo, composto da Antonietta Caporiccio alla voce e Sandro Sposito alla chitarra. Nella medesima fascia oraria è inoltre prevista la presentazione bis del libro di Lo Stocco e ci sarà anche una degustazione di focacce e prodotti tipici del territorio.

M.M.

