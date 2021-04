27 Aprile 2021

AMBIENTE

C'è una buona notizia per gli appassionati della natura. La zona gialla, infatti, consente di tornare a godere della bellezza del giardino di Ninfa. Ad annunciarlo è la Fondazione Roffredo Caetani che dopo il rinvio della tradizionale apertura di marzo - dovuto alla situazione emergenziale - ha disposto la riapertura del giardino a partire dal prossimo fine settimana dell'1 e 2 maggio 1.

Sempre a maggio il Giardino sarà aperto 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30. Le prenotazioni sono possibili esclusivamente sul sito www.giardinodininfa.eu, dove sono disponibili informazioni tecniche su visite, ingressi o variazioni in caso di provvedimenti emergenziali.

Si dovranno fare i conti - inevitabilmente - con le misure relative al distanziamento, per esempio, e l'utilizzo dei presidi di protezione. Per le prenotazioni da parte di visitatori residenti fuori dalla regione Lazio, inoltre, si rimanda alle disposizioni governative che regolano gli spostamenti.

Il calendario prevede, inoltre, le altre aperture durante l'anno secondo il seguente calendario: Giugno: 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, Luglio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31; Agosto: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29; Settembre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26; Ottobre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31; Novembre: 1

Sperando che il Covid lo permetta.

