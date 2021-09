Venerdì 24 Settembre 2021, 05:02

VERSO IL VOTO/2

Un assessorato alla prossimità, per abbattere le distanze tra Comune e cittadini; attenzione a strade, verde, abbattimento delle barriere architettoniche; aumento dei dipendenti del Comune e sua formazione. Sono alcuni dei punti del programma di Nicoletta Zuliani, candidata sindaco con la lista che porta il suo nome, supportata da Azione, illustrati ieri nel comizio in piazza del Popolo. La candidata affida le sue idee alla voce dei candidati consiglieri comunali che, uno dietro l'altro, enumerano i punti principali. A partire dalla crescita del territorio, con un patto tra pubblico e imprenditori privati per attirare investimenti per lo sviluppo, accanto ai fondi pubblici che arriveranno con il Pnrr; e poi l'attenzione alla salute, con l'attivazione della conferenza dei sindaci sulla sanità per affrontare le criticità; il concetto di cultura diffusa. Sul palco naturale dell'Intendenza di finanza, accanto alla Zuliani, anche gli esponenti di Azione, il partito che la supporta: il senatore Matteo Richetti e la consigliera regionale Valentina Grippo. Per Richetti «Latina è l'epicentro della degenerazione della politica nazionale, con un Pd che sostiene un sindaco di cui è stato all'opposizione per 5 anni. Ma in questa comunità ci sono problemi da risolvere, non possiamo assistere ad altri 5 anni di approssimazione. Abbiamo la responsabilità di offrire a Latina una proposta politica alternativa ai populismi». Secondo la Grippo, «Nicoletta non è la sfida solitaria di una persona, accanto a lei sono in tanti, lei può essere il vostro sindaco, se ci credete e ci lavorate. Noi ci mettiamo un pezzo di cuore». In collegamento il leader nazionale Carlo Calenda che ha spiegato come «bisogna applicare alla politica gli stessi valori che applichiamo nella vita privata: e dobbiamo eleggere, scegliendole, persone che le applicano. È la ragione per cui Nicoletta deve essere scelta».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA