BASKET, SERIE C

Tutto secondo pronostico per i quintetti della provincia di Latina impegnati serie C del basket maschile: le formazioni di vertice consolidano il primato, le altre perdono.

Nella divisione Gold perdura il trend negativo dell'Oasi di Kufra Fondi, che perde la terza gara in fila: un pesante 99-69 sul campo del Carver Cinecittà. Solito copione: i veterani Hollis, Romano e Di Manno siglano 44 punti, tutto il resto del team appena 25. Fatale l'approccio morbido al match: Fondi sotto 29-9 dopo soli 10' di gara. L'Oasi è ancora a zero in classifica, col peggior differenziale tra canestri fatti e subiti (-62) di tutto il campionato.

SILVER

In una provincia dove il basket di vertice non ingrana (Benacquista Latina ultima in A2, Meta Formia a zero in B, così come Fondi in C Gold) le soddisfazioni per ora arrivano dalla C, divisione Silver: qui due quintetti pontini sono ancora a punteggio pieno dopo quattro turni. Nel girone A, la New Basket Time Latina gioca una gara concreta, espugnando il parquet dell'Algarve Torrino con un essenziale 51-56. I pontini allenati da Andrea Berardi partono bene (16-8 dopo 9') subiscono il ritorno dei capitolini in avvio di ultimo quarto (40-40) ma superato il momento d'impasse, chiudono in scioltezza. La classifica ora si spacca: Latina, Ferentino, Sora e Vis Nova Roma guidano il grippo a quota 8, le altre 10 squadre sono staccate almeno di 4 punti. In questo girone si registra la quarta sconfitta per la Serapo Gaeta: 69-76 in casa con Velletri.

Nel gruppo B, la Fortitudo Scauri allenata da Enrico Fabbri passeggia sul campo del fanalino di coda Colleferro, un netto 91-57, con Alan Rodriguez Sanchez che sigla il record stagionale di segnature in questo torneo: per l'ala scaurese 36 punti. Nulla d a fare per la Virtus Aprilia, battuta in casa (81-87) dalla quotata Fonte Roma Eur. Scauri comanda la graduatoria con 8 punti, in compagnia del Cassino (allenato dal fondano Fabio Nardone) e del Fonte Roma Eur. Aprilia è al penultimo posto a quota 2, in compagnia di altre 4 squadre.

Stefano Urgera

