CALCIO, SERIE C

Il Latina Calcio 1932 continua a correre verso l'inizio della nuova stagione sportiva. Il primo impegno è dietro l'angolo, domenica sera in casa della Turris la formazione allenata da Daniele Di Donato si giocherà il passaggio del turno in coppa Italia e poi, una settimana più tardi, andrà a far visita al Palermo, sempre in notturna, per l'esordio nel campionato di serie C. La società nei giorni scorsi aveva inviato una lettera in Lega per poter far spostare le due gare in questione, visto e considerato il pochissimo tempo a disposizione per potersi preparare. Una richiesta, a quanto pare, rimasta inascoltata.

MERCATO

Giorno dopo giorno continua a diventare sempre più grande la famiglia nerazzurra. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati ufficializzati altri due giocatori che andranno a rinforzare l'organico pontino. Entra a far parte del gruppo che si sta allenando alla ex Fulgorcavi Lorenzo Di Livio, attaccante esterno classe 1997 cresciuto nelle giovanili della Roma. Figlio d'arte, il papà Angelo è stato campione d'Europa con la Juve, arriva nel capoluogo dopo l'ultima esperienza con la maglia del Potenza. Giocatore dotato di grande agilità e abilità tecnica, ha esordito in serie A con la maglia giallorossa nel gennaio del 2016 nella sfida contro il Chievo Verona. Dopo il percorso effettuato nel vivaio del club capitolino, ha avuto modo di provare diverse esperienze tra serie B e serie C tra le fila di Ternana, Reggina, Matera, Siena, Catanzaro e, in ultimo, Potenza. In tutto ha totalizzato 97 presenze tra i pro'. Elemento versatile, capace di giocare su entrambe le corsie laterali e anche come trequartista, vanta un passato anche nelle giovanili azzurre. Ha fatto parte, infatti, della Nazionale Under 15 allenata dal CT Rocca. Il club nerazzurro ha trovato una intesa di due anni con l'esterno 24enne. C'è un altro ex Roma alla corte di mister Di Donato. Parliamo di Eros De Santis, esterno destro difensivo dotato di grande duttilità, in grado di ricoprire all'occorrenza più ruoli nel pacchetto arretrato. Classe 1997, è cresciuto nelle giovanili giallorosse con cui ha vinto uno scudetto, una coppa Italia e una Supercoppa italiana. Dopo l'esperienza con i capitolini è approdato alla Virtus Entella in Serie B per poi vestire le maglie di Siena, Monza e Viterbese in serie C, club quest'ultimo con il quale ha terminato la sua ultima stagione sportiva. Per lui, contratto di un solo anno.

VERSO LA SFIDA

C'è grande curiosità intorno alla squadra che, prima dell'impegno di coppa, avrà la possibilità di effettuare solo delle prove in famiglia. Nessuna amichevole in programma, domenica sera sarà la prima assoluta per il Latina Calcio 1932. Difficile ad oggi capire quale potrà essere l'undici iniziale, le opzioni comunque non mancano. In porta ci sarà il confermato Alonzi, sulla linea difensiva potrebbero trovare spazio Ercolano a destra, Esposito e Celli centrali, con Nicolao sull'altro versante. In mezzo al campo Di Donato può contare su diverse soluzioni per la cabina di regia: Marcucci, Amadio, Barberini e Ricci sono in lizza per due maglie, con Tessitore che potrebbe essere utilizzato anche come esterno. In caso di 4-2-4 l'ex Sampdoria, vista la sua versatilità, fornirebbe un aiuto sia in fase di spinta che di contenimento sulla corsia laterale. Dall'altra parte va a caccia di un posto da titolare Rossi, mentre in avanti la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Zini e il baby Mascia. Tante ipotesi, poche certezze. Ma con soli dieci giorni di lavoro alle spalle, non poteva essere altrimenti.

Davide Mancini

