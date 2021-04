17 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

Nessun decesso per covid nelle ultime 24 ore ma ancora un dato preoccupante per la crescita dei contagi: 184 nuovi casi segnalati nel bollettino della Asl pontina su 1.100 tamponi significa che la percentuale tra tamponi e positivi arriva al 16,72%. E la parte preponderante la fa ancora la città di Latina dove si concentrano 61 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 191 solo da lunedì a ieri. Una situazione difficile da controllare, che ha spinto il sindaco a disporre per tutto il fine settimana la chiusura dei luoghi di ritrovo dei giovani, per ora Piazza Dante e Piazza Silvio D'Amico, intensificando i controlli in Piazza del Quadrato con l'obiettivo di scongiurare gli assembramenti dello scorso week end.

Attenzione puntata però anche su Aprilia, dove i contagi accertati ieri sono stati 26 e dove si è verificato poi uno strano caso: tutti gli ospiti di una casa per anziani, in totale nove, sono risultati positivi al covid pur avendo ricevuto due somministrazioni del siero Pfizer. Nessuno di loro presenta sintomi e la positività è stata in realtà scoperta solo attraverso uno screening. E' una situazione che al momento non desta preoccupazione e che sembra prestarsi a più ipotesi: quella di un contagio trasmesso in forma blanda nonostante il vaccino e rimasto comunque asintomatico o quello di una falsa positività data proprio dagli anticorpi al virus.

Si attende invece l'esito del sequenziamento da parte dello Spallanzani sui campioni dei dipendenti della Italcarni, dove negli ultimi giorni si è sviluppato un cluster che conta 14 casi alcuni dei quali anche di una certa gravità. In questo caso il sospetto è che si tratti di variante brasiliana proprio come per il focolaio scoperto al comando della polizia locale di Fondi che si è diffuso anche ai familiari degli agenti contagiati ma che al momento sembra comunque sotto controllo. La città di Fondi intanto ha registrato ieri ancora 11 casi, mentre sono 12 a Gaeta e 10 a Sezze. Numeri a una sola cifra invece per tutti gli altri comuni coinvolti: nove a Formia e a San Felice, otto a Sermoneta, sei a Cisterna, Sabaudia e Terracina, cinque a Priverno, quattro a Pontinia, tre a Monte San Biagio, due a Cori e altrettanti a Spigno Saturnia, uno rispettivamente a Minturno, Norma, Rocca Massima e Santi Cosma e Damiano. Ad aprile i nuovi contagi sono già 2.411, mentre i ricoveri sono arrivati a 260 dall'inizio del mese ad oggi e a 60 dalla giornata di lunedì, compresi altri 17 segnalati nelle ultime 24 ore. Non si segnalano nuovi decessi, rimasti dunque fermi a 493 dall'inizio della pandemia e a 32 da aprile, mentre sono state accertate 171 nuove guarigioni.

La.Pe.

