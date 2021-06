Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:02

COVID

Tutti negativi al Covid i primi 20 indiani irregolari rintracciati da Emergency e sottoposti ieri a tampone rapido presso il poliambulatorio di via Fratelli Bandiera a Pontinia. Qui la Asl di Latina, che ha organizzato il servizio di screening, ha poi provveduto alla vaccinazione degli stessi stranieri con il farmaco Johnson&Johnson.

Per quanto riguarda l'attuale situazione in provincia di Latina, in termini di diffusione del virus, a fronte di 305 tamponi processati, l'altro ieri, sono state riscontrate quattro nuove positività al Covid. I contagiati dell'ultima rilevazione riguardano persone provenienti da Cisterna, Latina, Sezze e Terracina. Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati tre, ma all'esito di appena 154 test. Per il quinto giorno consecutivo nel consueto bollettino di aggiornamento dati dell'emergenza Coronavirus non sono stati evidenziati decessi, nella giornata di lunedì 21 giugno, mentre un'altra persona positiva ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero. In base allo stesso bollettino sono guarite altre 254 persone in provincia. Ieri in tutto il Lazio sono stati comunicati dall'assessore regionale Alessio D'Amato 74 nuovi casi, di cui 46 a Roma, quattro appunto nel Pontino, altrettanti in Ciociaria e uno nel Reatino. La lotta al Covid attraverso la vaccinazione, in provincia di Latina, ha portato finora alla somministrazione complessiva di oltre 345.500 dosi. Nella giornata di lunedì sono state effettuate 4.883 inoculazioni tra prime dosi e richiami. Ieri intorno alle 19 i contatori del portale Salute Lazio hanno registrato 4.956 somministrazioni giornaliere, ad operazioni non ancora concluse. Con questi numeri la rilevazione delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale negli hub pontini ha raggiunto all'incirca le 116mila unità.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA