LA SOLIDARIETÀLa Motobefana ci sarà anche quest'anno. La pandemia non ha infatti fermato la solidarietà e l'associazione Moto Patitori insieme alla Polizia Locale di Latina riusciranno nel loro intento anche nel 2021 portando doni ai ragazzi ospiti della casa famiglia Serena di Maenza. È il 19esimo anno consecutivo che si svolge questa tradizione che parte proprio da piazza della Libertà, dove gli agenti e i motociclisti si ritrovano per raggiungere a bordo della due ruote il luogo prescelto che cambia ogni anno. Stavolta non saranno migliaia i motociclisti pronti a partire verso il Comune pontino, ma circa 15 e potranno muoversi grazie ad una circolare del Ministero dell'interno che permette le opere di volontariato da parte di enti di promozione sociale. La volontà di fare del bene è però la stessa di ogni passata edizione. A caratterizzare l'evento è il fatto che non vengono donati giochi o oggetti scelti casualmente, ma esattamente quelli richiesti dai bambini nelle loro letterine di Natale. La Polizia Locale si occupa dei doni e quest'anno consegnerà un profumo per Giovanna, 12 anni, un orologio per Sara, 7 anni, una palla da calcio per Mirko e Roshan, 7 e 10 anni e una bambola per Chanel, 3 anni. L'associazione Moto Patitori, invece, ha raccolto circa 5mila euro che destinerà direttamente alla casa famiglia per l'acquisto di materiali utili alla vita di tutti i giorni. «Abbiamo preso zanzariere racconta il presidente dell'associazione Fabio Porzi mobili, una tv e un forno a micronde, un armadio, generi alimentari e tutte cose che servono nelle nostre case e che servono anche a loro. Grazie al Sindaco di Maenza Claudio Sperduti che ha fatto da coordinatore e ci ha accompagnato più volte sul luogo anche quest'anno il nostro desiderio potrà diventare realtà. Il 6 gennaio ci sarà una befana in carne ed ossa, come ogni anno, e ci sarà come da tradizione la consegna dei regali richiesti dai piccoli ospiti della struttura. Mentre i nostri figli e nipoti a casa riceveranno il loro regalo quei bimbi non hanno nessuno se non uomini e donne del volontariato». Bianca Francavilla