Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

I CONTROLLI

Una giovane donna è stata arrestata a Latina per droga. Si tratta di una ventottenne che è stata sorpresa dai carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, nella serata di venerdì, mentre spacciava cocaina nel capoluogo pontino. L'accusa formulata nei suoi confronti è dunque quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento della verifica, la donna aveva con sé due grammi di cocaina, suddivisa in tre dosi che nascondeva nel reggiseno. La ventottenne è stata colta in flagrante mentre cedeva una delle dosi ad un'altra giovane, che invece è stata segnalata in prefettura come assuntrice. Per la ventottenne quindi sono scattate le manette. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre la ventottenne è stata processata ieri per direttissima in tribunale a Latina. Sono sempre vari i vari nascondigli che i pusher utilizzano per celare la droga e cercare di evitare, così facendo, conseguenze quando si prospetta un controllo da parte delle forze dell'ordine. Alcuni nascondigli sono particolarmente creativi e persino professionali, come per esempio quelli che devono nascondere buste intere di droga in vani ricavati all'interno di automobili e furgoni, che si aprono con un bottone, e che fungono da nascondiglio per la spola dei corrieri tra il nord e il sud Italia per trasportare grossi carichi; poi ci sono gli ovuli da ingerire, usati spesso per far viaggiare la droga in aereo e passare inosservati agli scanner, pratica peraltro molto pericolosa perché possono aprirsi e causare gravi danni all'organismo che li ospita. Il nascondiglio intramontabile, invece, sembra essere proprio quello della biancheria intima: sempre al top gli slip ma anche il reggiseno: utili, ma solo per piccole quantità, sempre che non si venga sottoposti ad una perquisizione. In quel caso non si scappa.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA