Sabato 2 Ottobre 2021, 05:03

IL PROCESSO

Quattro anni e otto mesi di carcere. Questa la condanna a carico dello straniero che a dicembre dello scorso anno a bordo del treno partito da Roma e diretto a Napoli all'altezza della stazione di Latina scalo aveva narcotizzato un altro passeggero per poi derubarlo. Javed Ikbal, 55 anni, di nazionalità pakistana, l'8 dicembre 2020 alla stazione Termini aveva avvicinato un cittadino originario dello Sri Lanka in attesa come lui di un treno: una volta saliti entrambi a bordo del convoglio all'altezza di Latina scalo.

Ikbal, secondo quanto ha raccontato la vittima, gli avrebbe offerto una bibita nella quale erano state messe sostanze narcotizzanti. L'uomo ha perso i sensi e l'imputato ne ha approfittato per sottrargli soldi dal bagaglio, poco più di 1400 euro in contanti per poi far perdere le proprie tracce.

Arrivata a Napoli la vittima era stata portata in ospedale e dagli esami effettuati dai sanitari era emerso che aveva assunto benzodiazepine, contenute in quel succo di frutta.

Ci sono voluti alcuni mesi ma grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima tra le foto che gli sono state mostrate a maggio scorso la Polfer ha arrestato Javed Ikbal con l'accusa di rapina. Ieri mattina il pakistano, che ha sempre negato ogni accusa, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone al quale il suo difensore ha chiesto che venisse giudicato con rito abbreviato per poter beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

Al termine della camera di consiglio il giudice per le udienze preliminari up ha emesso una sentenza di condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione così come aveva chiesto al termine della requisitoria il pubblico ministero.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA