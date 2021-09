Giovedì 30 Settembre 2021, 05:03

L'EVENTO

Tre piani, il nuovo film di Nanni Moretti, è stato presentato a Roma al Sacher, il cinema gestito dal regista a Trastevere, meno di una settimana fa. Sabato sera lo farà a Latina, al cinema Oxer. Per Moretti ormai è un appuntamento fisso. Il 22 dicembre di tre anni fa, all'Oxer, arrivarono in 500 per vedere Santiago, Italia e per incontrare uno dei più amati maestri del cinema italiano. Come allora, è il regista pontino Renato Chiocca ad aver organizzato l'evento. Il film è di quelli da non perdere. Tratto dal romanzo di Eskol Nevo, israeliano, uno dei più acclamati scrittori del nostro tempo. Nevo, che sabato scorso era al Sacher per la prima romana del film. Il film è una novità per Moretti, è la prima volta infatti che il regista non parte da un soggetto originale ma si è ispirato al romanzo. Tre piani ha già fatto discutere e ha diviso la critica. A Cannes dove è stato presentato in anteprima a giugno il pubblico gli ha dedicato dieci minuti di applausi. La storia è quella di tre famiglie che vivono in un palazzo romano (nel libro era Tel Aviv) e i protagonisti sono interpretati tra gli altri da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, e dallo stesso Nanni Moretti.

«Nel libro sono tre storie separate e non è stato facile scrivere la sceneggiatura» ha detto Moretti l'altra sera a Roma. «Il libro lascia le storie all'apice della tensione, noi abbiamo anche immaginato le conseguenze».

Il film era pronto da mesi, ma Moretti ha deciso di aspettare la riapertura dei cinema per farlo uscire nelle sale. «L'ho fatto da spettatore, non ci so stare senza andare al cinema». Anche per questo ha deciso di condividere le sue emozioni con il pubblico pontino. Sarà possibile acquistare i biglietti da questa mattina solamente presso il botteghino del cinema Oxer in viale Pier Luigi Nervi a Latina (0773.604055).

V.B.

