Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

«Il porto canale di Rio Martino non può più restare solo un sogno irrealizzabile, Latina ha bisogno di un suo sbocco al mare anche per garantire lo sviluppo del Borgo Marinaro». Lo ha dichiarato la candidata sindaco di Latina per Fare Latina, Annalisa Muzio, al termine dell'incontro avuto ieri con il presidente della Provincia, Carlo Medici, sulla situazione del porto canale. La Muzio, che nei giorni scorsi aveva incontrato una delegazione di pescatori che hanno le barche a Rio Martino, e ieri è stata accompagnata dal legale rappresentante degli stessi, ha evidenziato come questi «chiedono soltanto di poter lavorare». Uno dei temi principali affrontati durante l'incontro è stato quello dell'insabbiamento del bacino del porto canale, che crea non poche difficoltà alle imbarcazioni; aspetto che si aggiunge ad altre criticità, come la carente illuminazione, l'assenza di parcheggi, servizi igienici, punto di rifornimento carburante. Il presidente Medici ha preso atto dell'urgenza dell'intervento ed ha rassicurato che giovedì prossimo fornirà una risposta risolutiva investendo non solo gli uffici della Provincia ma anche quelli del Comune di Latina.