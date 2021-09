Martedì 7 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

Due simboli per la candidata sindaco di Latina Annalisa Muzio nel segno del pragmatismo: Fare Latina e Partito liberale europeo. Sono stati presentati ieri mattina nell'ambito di un evento organizzato presso l'hotel Europa, alla presenza - oltre che dell'aspirante prima cittadina - del coordinatore del progetto politico Fabio Bianchi e delle esponenti del Ple, la responsabile provinciale Franca Cassandra e la coordinatrice cittadina Antonella Castiello, candidata alla carica di consigliere comunale come capolista Ple. I singoli candidati consiglieri della coalizione che sostiene la sfida lanciata da Muzio saranno presentati venerdì al Circolo cittadino alle ore 11. Due liste per un progetto comune, trasversale, che colmi il vuoto lasciato dagli schieramenti di destra e di sinistra e soprattutto che si distingua dal passato e dall'immobilismo del presente. E ancora, stop alla riflessione perché ha detto la candidata sindaco i problemi di Latina e dei suoi borghi si conoscono benissimo -; adesso è tempo del fare.

Fare cosa? E' tutto scritto nel programma, che sarà reso noto nel dettaglio nella giornata di oggi. Partiremo dall'ordinarietà ha anticipato ieri Muzio -: dalla pulizia delle strade al ripristino del decoro, dalla semplificazione della macchina amministrativa ad una pianificazione virtuosa. Proponiamo un assessorato specifico per i borghi e per la Marina. Crediamo nel partenariato pubblico-privato e nel brand territoriale. Fare, vuol dire anche fare sistema, con scuole, università e imprese.

I GRANDI TEMI

E i grandi temi, come ad esempio il teatro? La chiusura del D'Annunzio è per me un doppio lutto ha commentato la candidata sindaco -, essendo stato fortemente voluto da mio zio Raffaele Muzio (assessore alla Cultura della giunta Corona, ndr). E' inaccettabile. Due anni fa ho chiesto le dimissioni dell'attuale assessore. Ad introdurre i lavori ieri mattina all'Europa, è stato il coordinatore Bianchi, volto noto nella politica cittadina ma da anni assente. Questa esperienza ha detto ha rinvigorito la mia voglia di fare politica. Ho incontrato menti fresche, motivate da una forte passione proiettata verso la rinascita della città: uomini, donne, lavoratori, genitori, figli pronti all'azione. Per la prima volta ho visto un partito aderire al progetto di un movimento locale, come è stato per il Ple a Latina che sostiene la candidatura di Muzio con una propria lista. Si tratta di 24 persone pulite e trasparenti ha proseguito Castiello che per la prima volta si affacciano alla politica affinché in città ci sia un grande cambiamento. Mi occupo di cultura e scuola ed è molto importante che in questa squadra ci siano donne.

Il nostro partito ha aggiunto Cassandra sostiene in altre città il centrodestra. Qui a Latina ha trovato il polo del fare in un movimento locale. Le nostre stelle sul simbolo sono nel segno dell'armonia tra la solidarietà e gli interessi verso il popolo. Nel corso dell'evento non sono mancate frecciatine agli avversari: La sala è piena e abbiamo dovuto contingentare gli ingressi. Noi non abbiamo bisogno di special guest, ha detto Muzio in riferimento alla conferenza di Vincenzo Zaccheo con Vittorio Sgarbi.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA