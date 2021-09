Sabato 11 Settembre 2021, 05:02

Dieci punti programmatici per la «Latina che deve ripartire dal fare». Sono quelli della candidata sindaco del capoluogo pontino, Annalisa Muzio, presentati ieri in conferenza stampa e da ieri disponibili sul suo sito web e sulla sua pagina Fb. I dieci punti partono dai lavori pubblici, ovvero dalle manutenzioni del verde pubblico, delle strade, dei parchi gioco, che include anche la tutela del centro storico e «la revisione della ztl». Segue poi la semplificazione amministrativa, «per snellire modalità e procedure»; per attuarla, sarà istituito un apposito assessorato alla Semplificazione. Terzo punto, lo sviluppo, in particolare delle periferie, dei borghi (che avranno un assessorato apposito) e della Marina, per la quale sarà realizzato un nuovo piano di sviluppo e dell'arenile, un «fattivo e concreto piano di destagionalizzazione, in stretta collaborazione con gli operatori di settore», per «declinare nuovi concetti del turismo del benessere, a partire dalla valorizzazione del mare d'inverno». Quarto punto è lo sviluppo del commercio, con «un piano di valorizzazione dei centri commerciali naturali a iniziare da quello del centro storico» e un nuovo piano del commercio. Quinto punto la sinergia tra scuola, università e impresa, per «dotare la città di un'agenda urbana per un modello di sviluppo elaborato con tutti gli attori sociali economici e culturali». Seguono poi i punti dedicati a cultura, sport, turismo e brand del territorio «Latina città dei borghi e del mare»; sanità, con un nuovo modello di assistenza, case di comunità; sociale, su welfare, prevenzione e istituzione della consulta per la disabilità; bilancio, per una partecipazione e interazione tra cittadini e personale del Comune, con non solo attenzione nella spesa pubblica, ma anche «dismissione di tutte quelle proprietà che non sono più funzionali alle attività dell'ente».

Presentate ieri anche le due liste che la supportano, Fare Latina, composta di 32 candidati consiglieri, in massima parte provenienti dalla società civile, e quella del Partito liberale europeo (24 candidati), di cui erano presenti i vertici, comunale, provinciale e nazionale, e che include anche 3 candidati di Italexit.

