Martedì 28 Settembre 2021, 05:05

L'INCONTRO

La deputata Rossella Muroni e la vice presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein ieri pomeriggio a Latina per un assist al primo cittadino uscente Damiano Coletta, definito il sindaco gentile che ha rimesso al centro della politica il bene comune. L'incontro pubblico è stato organizzato presso il pub Quarto Lato dalla consigliera comunale Valeria Campagna, ricandidata alla stessa carica con la lista Latina Bene Comune.

L'ex presidente nazionale di Legambiente Muroni e l'ex parlamentare europea Schlein, oggi in prima linea in Green Italia, sono un modello di riferimento per i loro valori e per i loro ideali, ha sottolineato la giovane consigliera. Per me è un onore averle qui ha aggiunto perché le loro battaglie le abbiamo fatte nostre. Parlo di legalità, di equità, di pari opportunità, di cura delle persone, non una politica fatta di favori ma per il bene comune, una politica aperta alla partecipazione.

La sostenibilità dei progetti non è solo ambientale ma anche economica e noi purtroppo abbiamo trovato una montagna di debiti e abbiamo dovuto faticare non poco per rimettere i conti a posto. Rivendichiamo il nostro modo di agire. A dare il benvenuto alle due attiviste anche il sindaco Coletta, in corsa per il suo secondo tempo: I politici non sono tutti uguali ha esordito -: noi agiamo per il bene comune, ma c'è chi vuole riportare in città una politica fatta in favore dei comitati d'affari, che agisce con un sistema di regalie donate perfino lampadine fotovoltaiche - per avere consenso.

E a proposito di lampadine la deputata Muroni ha colto l'occasione per rilanciare una proposta green. I cittadini devono reagire sempre, e in questo caso del regalo fotovoltaico scommettere nelle comunità energetiche. Ci tengo a sottolineare ha detto che oggi non siamo qui perché invitate. Siamo state noi a voler venire qui a sostenere Coletta e la consigliera Campagna, perché sappiamo che qui a Latina si gioca una partita importante. Uno non vale uno, ma uno vale mille se porta con sé l'esperienza di coesione sociale.

A chiudere gli interventi è stata la vice presidente della Regione Emilia Romagna: Abbiamo bisogno di persone come Coletta e della mia amica Valeria Campagna, che conosco da diversi anni. Abbiamo bisogno di persone come lei, di nuovi leadership giovani e donne, fatemelo dire. Perché c'è una bella differenza, cara Giorgia Meloni, tra le leadership femminili e le leadership femministe. Perché non serve a niente una segretaria di partito donna se l'idea che porta avanti il suo partito è quella di relegare le donne a un welfare vivente. Non si parla mai del fatto che nelle nostre famiglie c'è un carico di cura che grava molto spesso in modo sproporzionato sulle donne e tutta la società perde un potenziale enorme.

Rita Cammarone

