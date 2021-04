22 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INCIDENTE

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 15. In via Nascosa, all'altezza dell'incrocio con via Giordanelle, un anziano di 85 anni, Giovanni Di Mambro, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal piccolo trattore sul quale stava effettuando un intervento di manutenzione.

Secondo la ricostruzione dell'incidente, sul quale indaga la polizia, l'anziano stava effettuando il taglio dell'erba intorno al canale che si trova proprio di fronte all'abitazione della figlia. Siamo in una zona di campagna e l'erba alta ha spinto l'anziano a dare una pulita nella zona più vicina alla casa di famiglia. Nell'area proprio a ridosso del canale l'intervento poteva essere effettuato solo con un mezzo meccanico, così Giovanni Di Mambro è salito su un piccolo trattore per effettuare l'operazione di taglio. Intorno alle 15 la tragedia. Forse a causa di una manovra errata, oppure per la pendenza del terreno, il trattore si è ribaltato schiacciando l'anziano che era al comando.

Una dinamica che dovrà essere ricostruita nel dettaglio attraverso una serie di approfondimenti affidati alle indagini della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco che sono intervenuti in via Nascosa. Al momento, comunque, la dinamica dell'incidente sembra piuttosto chiara anche se gli accertamenti sono in corso, per verificare ogni singolo dettaglio.

L'ALLARME

E' stato un passante ad accorgersi dell'incidente. Un uomo in auto, transitando in quel tratto di via Nascosa, ha visto accanto al canale il piccolo trattore capovolto sopra il corpo di un uomo. Immediatamente ha chiamato il 113 e, nel giro di pochi minuti, gli uomini della Questura di Latina sono arrivati all'incrocio con via Giordanelle dopo aver allertato i sanitari del 118. Purtroppo non è stato possibile fare assolutamente nulla, l'anziano era già deceduto in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stato travolto dal trattore. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso.

La strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario a recuperare il corpo e a rimuovere il trattore dal luogo dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono state effettuate con il supporto del personale dei vigili del fuoco di Latina.

Marco Cusumano

© RIPRODUZIONE RISERVATA