Muore mentre sta tornando a casa

Incidente mortale nella notte tra giovedì e venerdì su via Stoza a Cori. A perdere la vita è Doud Hamroun, un 34enne originario della Tunisia che gli amici chiamavano confidenzialmente Davide. L'uomo era alla guida della sua vettura, una Nissan Qashqai di colore bianco, e stava rientrando verso casa quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada nei pressi di un incrocio su via Stoza.

L'impatto è avvenuto a pochi metri dall'ingresso della casa vinicola presente all'ingresso sud di Cori, città dove Hamroun viveva con la sua famiglia.

La tragedia si è consumata in piena notte, erano da poco passate le 3 quando alcuni residenti della zona hanno sentito il rumore dell'impatto. Dai rilievi effettuati dai militari della locale stazione di Cori, diretti dal comandante Luca Cuoco, è emerso che l'auto procedeva a una velocità non sostenuta, nel rispetto dei limiti imposti dal codice della strada e alcuni segni sull'asfalto fanno ipotizzare che ci sia stata una perdita di controllo del mezzo che ha provocato l'uscita di strada fatale al giovane 34enne.



Immediato l'intervento del 118 con un'auto medica e un'ambulanza. Purtroppo, quando i sanitari sono arrivati hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Le operazioni di verifica del sinistro si sono svolte con l'ausilio dei carabinieri di Cisterna. Difficile fare ipotesi sulle cause: forse una distrazione o un colpo di sonno. Non è stata disposta l'autopsia e l'auto non è stata sequestrata.Sposato e papà di un bambino, Davide a Cori era ben conosciuto e tutti lo apprezzavano per il suo carattere cordiale, una persona sempre disponibile. Gli amici nella giornata di ieri hanno invaso con messaggi di affetto le sue pagine social per ricordare l'uomo.Ancora un incidente sulle strade pontine, meno di 24 ore prima del tragico impatto di Cori, nella vicina città di Cisterna, sempre in maniera autonoma, un'auto si è ribaltata più volte finendo la sua corsa contro la recinzione di una villa. Un 24enne, residente a poche centinaia di metri dal luogo dell'impatto, ha perso il controllo della propria auto, una Bmw serie 1, mentre percorreva via Nettuno. Il giovane ha riportando diverse ferite su tutto il corpo ed è stato trasferito d'urgenza con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove tutt'ora è ricoverato in prognosi riservata.