Martedì 7 Settembre 2021, 05:03

FORMIA

Tragica fine per l'ottico Bruno Lucciola, 67 anni, morto in un incidente stradale sulla A16 Napoli-Canosa. Si è schiantato con la sua Honda Africa Twin contro il new jersey dell'autostrada. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 13 al chilometro 92 nel tratto tra Vallata e Grottaminarda in direzione Napoli. In sella con l'uomo anche la moglie - Elisabetta Giardino, 60 anni - che ha riportato diverse fratture. La donna è stata trasportata all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino e la prognosi per lei è riservata, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I coniugi, titolari di un moderno negozio di ottica in via Vitruvio, a Formia, sono molto conosciuti in tutto il sud pontino proprio per la loro attività e secondo quanto si è appreso stavano rientrando da una vacanza.

La salma di Lucciola si trova presso la sala morgue dell'ospedale Moscati in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Avellino, guidati dal vicequestore Alfredo Petriccione, che hanno eseguito i rilievi necessari per poter ricostruire la dinamica dell'incidente. Intervenuta, inoltre, una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda per mettere in sicurezza l'area. Disagi notevoli per gli automobilisti. Al vaglio della Polizia Stradale le cause che hanno determinato l'incidente. Il motociclista potrebbe essere stato colto da un malore. Ma non si esclude il guasto meccanico al mezzo che poi avrebbe fatto perdere il controllo al centauro. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. La motocicletta è stata sottoposta a sequestro. Verranno eseguiti ulteriori accertamenti sulla due ruote. Sono stati gli altri automobilisti ad allertare i soccorsi.

La situazione è apparsa subito molto grave. L'impatto con il new jersey è stato violento: il 67enne con la moglie sono stati sbalzati dalla sella, finendo rovinosamente a terra a distanza di metri. I sanitari hanno tentato di tutto per rianimare l'uomo ma i tentativi si sono rivelati inutili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA