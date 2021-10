Sabato 2 Ottobre 2021, 05:02

L'INCHIESTA

Ancora un decesso dai contorni poco chiari di un paziente dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina sul quale la Procura ha aperto un'inchiesta. La vittima è un uomo di 52 anni residente del capoluogo pontino, morto meno di un'ora dopo essere stato dimesso dal nosocomio dove era stato operato sei giorni prima. Era stato ricoverato il 24 settembre scorso presso il reparto di cardiologia dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di angioplastica coronarica nel corso del quale gli erano stati applicati tre stent. Una procedura per la quale l'ospedale di Latina è considerato un'eccellenza in Italia. L'operazione sembrava riuscita perfettamente tanto che giovedì 30 settembre, dopo alcuni giorni di degenza che rientrano nel periodo di osservazione, il paziente è stato dimesso come da protocollo.

Ad accompagnarlo a casa è stato un amico che si è trattenuto con lui fino a quando, trascorsa appena mezz'ora dal suo arrivo, il 52enne si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto quasi immediatamente sotto gli occhi della moglie e dell'amico. Inutili tutti i tentativi di soccorso dei sanitari dell'ambulanza chiamata nel giro di pochi minuti, per lui non c'è stato nulla da fare. I familiari, sotto shock, hanno quindi deciso di presentare un esposto ai carabinieri per sapere cosa è accaduto e affinché vengano chiarite le circostanze di un decesso tanto inatteso e imprevedibile visto l'esito positivo dell'intervento chirurgico. Sulla scorta della denuncia la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di inchiesta che ipotizza il reato di omicidio colposo per ore contro ignoti. Il sostituto procuratore Giuseppe Miliano, al quale è stata affidata l'indagine, si è già mosso adottando i primi provvedimenti: Ha infatti disposto il sequestro della salma sulla quale verrà effettuata l'autopsia: nelle prossime ore sarà affidato l'incarico al medico legale al quale spetterà il compito di individuare le ragioni del decesso del paziente prima che il corpo venga restituito alla famiglia. Il magistrato ha inoltre disposto il sequestro delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione sanitaria presso il reparto di cardiologia del Santa Maria Goretti per ricostruire le modalità dell'intervento chirurgico con l'inserimento degli stent, le condizioni del paziente e le cause dell'improvviso aggravamento.

Elena Ganelli

