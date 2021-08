Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:02

GLI INCIDENTI

E' morto venti giorni dopo l'incidente in cui era rimasto gravemente ferito. Non ce l'ha fatta Antonio D'Atino, 57 anni. L'uomo di Priverno è spirato al San Camillo di Roma dove era stato trasferito in eliambulanza in codice rosso dopo essere stato soccorso lungo la vecchia 156 a Ceriara di Priverno. Era il 26 luglio. Quel giorno quattro auto rimasero coinvolte in un violento nell'incidente. Nove le persone ferite. D'Atino, lavorava come operaio e quel giorno era diretto a un ingrosso dove doveva acquistare del materiale. Mentre aspettava di entrare è stato travolto dalla carambola di due auto e poi tamponato anche dalla vettura che sopraggiungeva alle sue spalle. L'impatto era stato devastante. la sua Fiat Uno era completamente distrutta e lui era in condizioni gravissime e i sanitari decisero di far atterrare l'eliambulanza per trasferirlo a Roma dove era stato ricoverato in rianimazione. Gli altri feriti erano stati trasferiti invece negli ospedali pontini, uno al Goretti e due al Fiorini di Terracina. D'Atino lascia la moglie e un figlio di 7 anni. Ancora non è stata fissata la data dei funerali.

In un altro incidente avvenuto ieri lungo via Appia lato Itri, un uomo è morto mentre veniva trasportato in ospedale. A perdere la vita un 73enne originario di Gaeta e residente a Fondi, Pasquale B., era al volante della sua Golf, diretta verso la Piana. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'utilitaria si è schiantata contro il guardrail , forse in seguito a un malore. Lanciato l'allarme, sulla statale si sono portati i sanitari. Il paziente era in arresto cardiaco, il personale del 118 ha cercato di rianimarlo per circa 50 minuti, riuscendovi. Ma l'uomo è però deceduto poco dopo, durante il trasporto al Dono svizzero.

