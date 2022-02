Giovedì 3 Febbraio 2022, 11:04

Stretta sugli over 50 non vaccinati, che dal 1 febbraio corrono il rischio di incorrere in una sanzione per aver violato l'obbligo introdotto di recente dal Governo.



In provincia di Latina gli over 50 non vaccinati sono ancora circa 26mila, ma tra questi ci sono anche diverse persone esentate per patologie che non consentono la vaccinazione. In tutto il Lazio, secondo gli ultimi dati resi noti dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, la popolazione più resistente alla vaccinazione è quella nella fascia di età compresa tra i 40 e il 49 anni, che conta complessivamente oltre 70mila persone che non hanno ricevuto neanche una dose nella regione. Viceversa ha spiegato D'Amato c'è stato un deciso recupero della fascia 50-59 anni, dove attualmente risultano 40mila circa le persone ancora non vaccinate. Circa 40mila sono anche i cittadini no vax del Lazio tra i 30 e i 39 anni. Va decisamente meglio con i 20enni: solo 15mila non risultano coperti da alcuna dose. A conti fatti sono comunque 250mila nella regione i cittadini non vaccinati, ma la campagna va avanti e punta a raggiungere entro metà febbraio il 90% della copertura della popolazione adulta con dose booster, attualmente al 74% con oltre 3,5 milioni di dosi somministrate. Nella fascia pediatrica, quella dei bambini fra i 5 e gli 11 anni, 130 bambini della regione risultano coperti almeno dalla prima dose.

Per quanto riguarda la provincia pontina la Asl ha programmato un nuovo vax tour, già sperimentato nei mesi estivi, dedicato alla popolosa comunità indiana che vive e lavora sul territorio. Il forte radicamento sul territorio dell'agro pontino della comunità Sikh spiega l'azienda sanitaria in una nota - ha richiesto da parte della Asl di Latina un'attenzione specifica nella prevenzione al contagio da Covid 19.



L'iniziativa prende il via oggi dal comune di San Felice Circeo e arriverà in seguito a toccare diversi altri comuni. Prima tappa appunto il 3 e il 5 febbraio presso la tensostruttura di Borgo Montenero, in via Giacomo Matteotti, a partire dalle 9. Saranno disponibili 350 dosi booster del siero Moderna e 100 prime dosi di Johnson & Johnson. La Asl specifica che gli accessi alla tensostruttura sono libera e non occorre prenotarsi né essere muniti di tessera sanitaria, ma si richiede un documento di identificazione.



