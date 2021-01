L'INCONTRO

Riportare l'interesse delle istituzioni di Latina sullo sport e le attività connesse. È l'obiettivo del Movimento per lo sport e i giovani, capitanato da Domenico Pappacena, vice campione del mondo 2019 di kick boxing, presentato ieri a Latina nell'ambito del progetto Evolabor Fare Latina di Giorgio Di Giorgio e Annalisa Muzio fondato una settimana fa per ridare sviluppo al territorio cittadino. Pappacena ha ricordato che «a Latina non mancherebbe nulla, ma occorre ridare slancio alle attività sportive, perché lo sport è al centro di tutto: benessere e salute, scuole, disabilità, turismo, infrastrutture, spettacoli. Potrebbe essere un grande movimento economico». Accanto a Pappacena, i membri del movimento: atleti, allenatori, dirigenti di società sportive, come Francesca Cristofoli, ballerina e anima dei Modulo Project, Viviana Bisegna, istruttrice di fitness, Francesca Mogno, istruttrice di pilates e imprenditrice, Gloria Mosconi, nutrizionista; tra i fondatori figurano anche Alessandro Martire, fisioterapista, Marco Damiani, preparatore atletico, Raffaella Catania, istruttrice fitness, Nicholas Bussoletti, esponente del football americano, Gabriele D'Arpano, anima del Nuoto acque libere, Gianluigi La Penna, surf e ideatore dell'impianto Skatepark, Giuseppa De Pasquale, istruttrice pilates, Gennaro Spina, tecnico di atletica leggera, Carlo Montefusco, tecnico calcio giovanile. «Lo sport è un veicolo unico di cultura, benessere e di economia oltre ad avere un indiscutibile ruolo nel sociale. Stigmatizzo il fatto che ancora non siano stati versati alle Asd i contributi promessi, e la mancanza di programmazione riferendomi alle mancate promesse dei ristori, del bando per l'assegnazione degli impianti», ha affermato la Muzio, presidente dell'Osservatorio per lo sport, mentre secondo Di Giorgio, «lo sport è strutturale al nostro progetto di rinascita della città».

An. Ap.

