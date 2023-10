Lunedì 23 Ottobre 2023, 10:14

Rimane alta l'attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Latina sulle zone della movida e del centro cittadino del capoluogo pontino, lì dove ogni fine settimana centinaia di persone e di giovanissimi si riversano per trascorrere insieme le serate del week-end. Proprio come in quello scorso, infatti, anche durante quello appena trascorso i militari della compagnia di Latina, guidati dal capitano Paolo Perrone, hanno messo in campo una serie di controlli serrati per prevenire fenomeni delittuosi e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mirino degli uomini del nuovo comandate Christian Angelillo è finita tutta la zona che comprende il parco Falcone e Borsellino, piazza del Popolo, piazza San Marco dove la settimana scorsa era stato rinvenuto un coltello lungo circa 20 centimetri, nascosto da ignoti nelle aiuole della piazza e via Neghelli, nota ai più come "via dei pub" per i numerosi locali che ospita. E' in quest'area che venerdì e sabato sera i carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali per verificare il rispetto della normativa relativa alla somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, con particolare attenzione al divieto di vendita ai minori.Tra i vari locali visitati dai militari, uno situato in centro è stato sanzionato perché sprovvisto degli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico previsti, quelli utili a determinare la concentrazione dell'alcol contenuto nel sangue per evitare di mettersi alla guida ubriachi. Ma non finisce qui perché i militari hanno eseguito anche diversi posti di controllo nel cuore del capoluogo pontino grazie ai quali, nel giro di due sere, sono state identificate 57 persone e controllate 31 macchine in totale: ben 20 le violazioni delle norme del codice della strada, alcune delle quali hanno portato al ritiro della patente per quattro persone, oltre al sequestro di un'auto. Una serie di controlli, assicurano dalla caserma di Largo Caduti di Nassiriya, che continueranno anche durante i prossimi fine settimana. In particolar modo nelle ore serali e notturne, al fine di prevenire i fenomeni delittuosi e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, concedere risposte concrete alla cittadinanza in tema di sicurezza urbana.