Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

I CONTROLLI

Sono scattati su tutto il territorio i controlli straordinari della questura sulla movida, sia in funzione del rispetto delle normative anti covid sia per contrastare situazioni di illegalità. Il personale della divisione di polizia amministrativa ha concentrato l'attenzione in particolare sugli esercizi commerciali che, privi delle necessarie autorizzazioni, organizzano serate danzanti. Nel mirino la zona pub e il lungomare del capoluogo. Proprio sul litorale sono state elevate sanzioni amministrative a carico di due locali, risultati non in regola con le certificazioni sull'impatto acustico. Uno stabilimento è stato invece multato per violazione delle normative per il contenimento del Covid e chiuso per tre giorni. Gli agenti, durante una serata organizzata dal locale, hanno accertato un assembramento di clienti intenti a ballare, senza rispetto del distanziamento necessario ad evitare il diffondersi del contagio. I controlli, auspicati anche dalla Asl di Latina e intensificati su disposizione della prefettura, andranno avanti anche nei prossimi giorni e interesseranno ancora il capoluogo pontino e il resto della provincia. La divisone di polizia amministrativa continua ad occuparsi anche di verifiche sul possesso e la circolazione di armi. I poliziotti si sono recati nell'abitazione di Borgo Podgora di un imprenditore agricolo di 61 anni. L'uomo risultava essere un possessore di armi in un altro comune dove risiedeva in precedenza, ma gli accertamenti hanno consentito di scoprire che mancava il corretto riscontro nella banca dati delle forze dell'ordine. In casa sono stati trovati due fucili da caccia calibro 12, che il proprietario non aveva mai denunciato.

La.Pe.

